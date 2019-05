České Budějovice - Rozhodne se až v českobudějovické Sportovní hale. Liberec zvládl drama, odvrátil konec sezony. Dukla zvítězila ve 4. finále extraligy volejbalistů 3:2. Sérii rozhodne nedělní pátý duel v Č. Budějovicích (18).

Finále extraligy v Liberci. Dukla - Jihostroj. | Foto: Deník/ Dan Kubát

Aleš Správka (kapitán VK Dukla Liberec): „Myslím si, že jsme ukázali, že domácí prostředí rozhoduje v této finálové sérii. Bylo to sice 3:2, ale myslím si, že divákům se muselo toto utkání líbit. Bylo to dramatické, v každém setu byly pěkné výměny. Takže za nás spokojenost a nyní se připravit a pokusit se vyhrát. Nebude to tam lehké, protože jsme tam dvakrát dostali 3:0 a bylo to dost jednoduché.“