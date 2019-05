Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Hlavně velký dík všem spoluhráčům, já jsem jim věřil. Dokázali jsme, že to jde. Zvládli jsme to a teď taky náležitě oslavíme.“

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Je to nádhera. Dokázali jsme to i přesto, že Liberec byl nejlepší z těch zápasů u nás. Štokr hrál skoro bezchybně. My jsme dva sety neustále dotahovali, bylo to psychicky náročné. Jsem rád, že kluci udrželi koncentraci a věřili si. Neskutečná atmosféra, výborní diváci, kotel úplně neskutečný. Strašně moc divákům děkuju.“

Tomáš Skolka (asistent trenéra Českých Budějovic): „Věděli jsme před zápasem, že to bude nesmírně těžké, že Liberec to nedá zadarmo. Ale na druhou stranu jsme hráli v domácím prostředí, které je pro nás neuvěřitelné. Diváci jsou náš osmý hráč, taky jim vděčíme za vítězství ve třetím setu.“