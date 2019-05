České Budějovice - Až poslední možný duel rozhodne o vítězi české volejbalové extraligy. Hrát se bude v Českých Budějovicích. Liberec zvládl drama, odvrátil konec sezony. Dukla zvítězila ve 4. finále extraligy volejbalistů 3:2. Sérii rozhodne nedělní pátý duel v Č. Budějovicích (18).

Finále extraligy v Liberci. Dukla - Jihostroj. | Foto: Deník/ Dan Kubát

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „No, šňůra na servisu, která proběhla ve čtvrtém setu od Bartosze Pietruczuka nás asi tak trochu zlomila a my jsme potom hledali útočníky a bohužel jsme si to přenesli i do pátého setu. Nedá se nic dělat, bude se hrát pátý rozhodující zápas, budeme hrát doma a doufám, že nám domácí prostředí pomůže.“