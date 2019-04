Po zápase, který sledovalo 3210 diváků, jeho aktéři uvedli:

Jakub Veselý, Liberec: „Budějovice si zasloužily vyhrát, byly lepší v příjmu, na servisu i bloku. Hrály líp než my. Velkou roli hraje domácí prostředí. Těším na zápas v Liberci, věřím, že se do Budějovic ještě vrátíme.“

Filip Křesťan, České Budějovice: „Podali jsme koncentrovaný výkon, Liberec jsme k ničemu nepustili. Dokázali jsme je držet po většinu utkání pod sebou, a to je pro ně hrozně těžké. Věřím, že sérii ukončíme v Liberci.“

Michal Nekola, trenér Liberce: "Budějovice byly agresivnější. Nemyslím si, že by klíčovým okamžikem střídání Šotoly za Křesťana, i když musím uznat, že mladý budějovický univerzál má obrovský potenciál a je velkou nadějí pro český volejbal."

Marek Šotola, České Budějovice: "Možná to byl můj nejlepší zápas. Šel jsem do všeho agresivně, sice mám respekt z bloku Jana Štokra, ale snažím se jít do všech útoků naplno."