České Budějovice - Liberec vyhrál na Jihostrojem ČB 3:2 a vyrovnal tak stav finálové série volejbalové extraligy na 1:1. Co říkali aktéři dramatické bitvě po jejím skončení?

Finále extraligy volejbalistů, Jihostroj České Budějovice - Liberec. | Foto: Jan Škrle

Aleš Správka (kapitán VK Dukla Liberec): „Trochu jsme si to utkání zkomplikovali. Myslím si, že se utkání muselo líbit. Pro nás hrozně důležité, že jsme zvítězili. Kdybychom to soupeři pustili, bylo by to potom hodně těžké. Pro nás je to velmi důležité vítězství. Víme, že pokud chceme být mistry, musíme minimálně jedno utkání v Českých Budějovicích vyhrát. Nyní jedeme do Budějovic se poprat o další vítězství.“