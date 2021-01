V extralize volejbalistů zvládl Jihostroj České Budějovice utkání s Libercem. Svěřenci trenéra René Dvořáka vyhráli 3:1 a zůstávají v čele tabulky. Co zaznělo v hale po utkání?

České Budějovice v extralize volejbalistů | Foto: Deník/ Jan Škrle

René Dvořák, České Budějovice: „Domácí tým mívá v našich vzájemných duelech lepší servis, tak to je. Proto v domácí hale lépe bráníme. Bylo důležité, jak jsme do utkání vstoupili. Schouten se na začátku sezony trochu rozkoukával, ale teď předvádí to, co od něho očekáváme a chceme. Nabádal jsem i střídající hráče v hale, aby povzbuzovali, aby podpořili atmosféru, která je v hale bez diváků taková mrtvá.“