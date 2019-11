Domácí:

Filip Kramar (kapitán SKV Ústí nad Labem): „Zasloužili jsme si víc. Takto zápas neměl skončit. Dostali jsme Budějovice několikrát pod tlak, ale nevyužili jsme toho. Bohužel nám nefunguje souhra.“

Jakub Salon (trenér SKV Ústí nad Labem): „Těžko se mi hodnotí zápas, který jsme soupeři doslova darovali svými chybami. Nedokážeme si poradit v nestandardních situacích a vůbec nehrajeme chytře. Bušíme do toho jako hluchý do vrat. Začínám mít pocit, že pokud si hráč z vysokého míče naklepne, nebo zalije, tak to berou jako potupu. Pokud nezměníme naše myšlení, nemáme šanci uspět.“

Hosté:

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Jsem rád, že jsme ustáli roli favorita a vezeme ze severu plný počet bodů.“

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Zodpovědný výkon. Hráli jsme dobře po příjmu servisu a dokázali jsme Ústí velmi dobře bránit“.