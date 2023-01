Detektivní pátrání! Marek Svoboda našel v Křenovicích po Londýnu také Dakar!

Filip Křesťan (kapitán VK Benátek nad Jizerou): „V první řadě gratuluji hostům. Samozřejmě, že to nemají lehké v sezóně, která se jim moc na začátku letos nevydařila. My ty naše výkony také máme jako na houpačce. Venku hrajeme hrozně špatně a doma hrajeme suprově. Je to asi nějaká daň toho složeného týmu, který se stále nějak tvaruje. Já bych si přál, aby se i další zápasy odehrály alespoň v takovémto tempu. Rozhodlo pár chyb. Jihostroj nás ze začátku tiebreaku zatlačil kvalitním servisem a my jsme to nedokázali odstartovat.“

Aleš Dittrich (trenér VK Benátek nad Jizerou): „Jsem spokojen s předvedenou hrou. Samozřejmě ne s výsledkem, protože jsme prohráli. Když budeme hrát takto, myslím, že nebudeme mít problémy.“

Martin Kryštof (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Musíme být rádi za vítězství v Benátkách. Nicméně si myslím, že jsme soupeře rozehráli ve druhém setu díky vlastním chybám a soupeř si potom uvědomil, že s námi může držet herně krok. Musíme být rádi, nicméně musíme zlepšit spoustu věcí.“

Vojtěch Zach (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Dobrý výkon domácích volejbalistů. Od nás byl výkon horší na podání – ve druhém a třetím setu, tím jsme dostali Benátky do hry. Domácí hráli velice dobře, především výborně v poli. Nám chvilku trvalo, než jsme se dostali do toho našeho tempa, které se v tiebreaku ukázalo, jako že ta kvalita byla malinko lepší u nás. Ale jinak asi divácky hezký zápas se spoustou hezkých výměn.“