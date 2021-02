Obrovská škoda, že jsme nezvládli koncovku prvního setu, v níž rozhodla větší zkušenost svěřenců trenéra Dvořáka,“ uznal jeho protějšek Martin Kop.

„Byl to z mého pohledu velmi dobrý zápas. Cestu za lepším výsledkem jsme si ve všech setech zkomplikovali bodovými ztrátami v jejich úvodech. Klíčem k vítězství Jihočechů byla kvalita na nahrávce a její vysoké procento využití,“ nechal se slyšet jeden z šéfů Aera Pavel Satoranský.

Ambice bojovat o titul potvrdil trenér vítězů René Dvořák: „K zápasu mohu jen dodat, že jsme stejně jako soupeř byli zjevně v jeho závěru už unaveni, protože to už bylo v tomto týdnu třetí utkání. V našem případě se to projevilo hlavně na servisu a tvrdších nohách, čímž jsme zbytečně přicházeli o vybojovaný náskok. Přesto zaplať pánbůh za to, že i toto střetnutí s velmi kvalitním soupeřem jsme jako ta předchozí dvě s Ústím a Karlovarskem dotáhli do vítězného konce a odvážíme si všechny body.“ (strach)