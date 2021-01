Ohlasy po utkání Karlovarsko - Jihostroj ČB 3:1. Poslední set skončil stavem 25:23, za stavu 23:23 přerušili rozhodčí výměnu kvůli technické chybě hostů a bod přisoudili domácím.

Lukáš Ticháček (kapitán VK ČEZ Karlovarsko): „Dva sety z naší strany byly výborné, tam jsme dobře podávali. Ve třetím setu jsme přestali podávat, podali jsme Budějovicím prst a ony si vzaly celou ruku. Trošku se nakoply a trošku zdramatizovaly zápas. Ve čtvrtém setu se to zas převrátilo na naši stranu podáním a nakonec jsme si to odútočili.”

Jiří Novák (trenér VK ČEZ Karlovarsko): „Já samozřejmě musím klukům pogratulovat. Nástup byl výborný, pak se začal víc hrát volejbal, kdy už byly výměny, a my jsme drželi. Bohužel ve třetím setu jsme v podstatě odevzdali ten set. Udělali jsme nějaké chyby a Jihostroj nás zablokoval. Pak infarktová koncovka čtvrtého setu. Tak to prostě je. Tohle jsou velké zápasy. V některých fázích nebudou ty rozdíly tak velké a já jsem rád, že jsme udrželi domácí neporazitelnost.“

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „První set byl ze strany domácích perfektní hlavně na servisu, my jsme vůbec neměli šanci. Bohužel ve druhém setu jsme v koncovce udělali dvě chyby, které nás stály vítězství. Třetí set byl zase jako na houpačce, ale tam jsme to zvládli. Ve čtvrtém setu nás bohužel zastavili rozhodčí. Je to už po několikáté, co jeden a ten samý rozhodčí nám prostě škodí.“

René Dvořák (trenér Jihostroj České Budějovice): „My jsme vůbec nevstoupili dobře do zápasu. Tak jak to bývá, tak mezi dobrými soupeři do toho domácí družstvo vlítne a má výborný servis a hostující mužstvo se z toho vždy chvíli vzpamatovává. My jsme se z toho vzpamatovávali dva sety. Pak jsme hráli poměrně slušný volejbal, ale ve čtvrtém setu jsme si to bohužel pokazili sami. Samozřejmě tady nás rozjitřil na poslední míč nějaký rozhodčí, ale my jsme si to pokazili hlavně sami. Prohrávali jsme o pět bodů a to, že jsme z toho udělali napínavou koncovku, způsobil spíše soupeř, který v ní udělal spoustu chyb a nechal nás dotáhnout. Zaslouženě vyhrálo Karlovarsko, protože my jsme nepodali optimální výkon.“