Po semifinále s Ostravou (3:0) aktéři zápasu říkali:

René Dvořák (trenér VK Jihostroj): "Začátek byl obrovsky nervózní. Byli jsme zabrždění a svým způsobem nám to trvalo celý zápas. Ve druhých půlkách setů jsme dali dobrý servis a dobře jsme bránili. Předpokládám, že nervozity se ve finále zbavíme a budeme předvádět o trošku lepší sport."

Semifinále vyhráli favorité, Jihostroj je ve finále s Karlovarskem

Martin Kryštof (libero, VK Jihostroj ČB): "Za výhru a postup do finále jsme samozřejmě rádi. Bylo vidět, že v prvním setu to bylo na obou stranách poměrně dost nervózní. V pravou chvíli jsme se dokázali dát do kupy a odztrátovali jsme a šňůrou dvou tří bodů jsme se vrátili na vítěznou vlnu. To provázelo celý zápas. Zápas Karlovarska a Liberce jsme viděli jen trochu. V sezoně jsme s Karlovarskem prohráli, bilanci majií lepší, soupeř je favoritem, věříme si, i když nebudeme v roli favorita.