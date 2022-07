Nejprve se hrály zápasy ve skupině. Pak šli Písečtí do vyřazovacích bojů playoff, do kterých postupovaly všechny týmy. "Zápasy ve skupině se hrály v časové dotaci dvakrát patnáct minut. V play off se čas navýšil na dvakrát dvacet. Čas se zastavoval pouze při gólu a na pokyn rozhodčího."

Elévy zhodnotil trenér Ondřej Štěpán: "Za své výkony se stydět nemusí. Základní skupinu jsme dokázali projít bez prohry a naopak hrát velmi vyrovnané zápasy se zvučnými soupeři. V prvním kole play off se na nás bohužel podepsala fyzická únava a zápas se celkově nepovedl. I proto jsme nakonec skončili už v prvním kole. Je to pro nás však skvělá zkušenost, alespoň do budoucna víme, na čem máme pracovat. Moc díky klukům za fajn turnaj a mému asistentovi za výbornou spolupráci."

Mladší žáky zhodnotil trenér Matyáš Reichl: "Na brněnský turnaj jsme se těšili. K našemu nadšení pomohla i velmi dobře obsazená skupina, která nám přinesla vyrovnané zápasy. Troufám si říct, že jsme do každého zápasu vstoupili v maximálním nasazení a snažili jsme se předvést to nejlepší co v nás je. Bohužel jsme se celý turnaj trápili s individuálními dovednostmi. Tlak ze strany soupeřů byl veliký a na menších hřištích jsme neměli tolik času na rozhodování se a na práci s balónkem. Nelze ale turnaj hodnotit celkově negativně. Odehráli jsme několik kvalitních utkání s velkou časovou dotací a nasbírali jsme spoustu zkušeností, které využijeme na dalším turnaji. Děkuji rodičům za podporu, kterou nám dávají."

Dorostence zhodnotil trenér Michal Hanzlík: "Na turnaj jsme vyráželi plni očekávání a po loňském ne úplně vydařeném turnaji jsme si chtěli napravit reputaci. Letos nám los přidělil "skupinu smrti", kdy jsme narazili na Gullivers Brno, Českou Lípu, Vítkovice a Mladou Boleslav. V této těžké skupině jsme dokázali získat sedm bodů a obsadit třetí místo. V play off jsme celkem snadno prošli prvním kolem a následně bohužel vypadli po velmi vyrovnaném utkání s Troopers 1:2. Celkově hodnotím naše výkony pozitivně. Až na malé výpadky jsme byli v utkáních aktivní a hráli se všemi soupeři vyrovnané partie, ale vyhrát může vždy jen jeden. Největší problém naší hry byla asi nedisciplinovanost v herním rozestavení, ale to je v začátcích přípravy běžné. Turnaj se vydařil i po mimosportovní stránce a kluci si odvezli nové zážitky."

Starší žákyně zhodnotil trenér Martin Hrubec: "Musím holky pochválit za celý turnaj. Byl to jeden z jejich nejlepších výkonů, co jsem kdy viděl. Plnili jsme všechno, co jsme si před turnajem řekli a bylo vidět, že už na tyto turnaje nejezdíme jako otloukánek, ale dokážeme porážet i pražské týmy. Před Brnem nikdo z nás nedoufal, že budeme odjíždět se čtyřmi výhrami a pouze dvěma porážkami. Všechny nás mrzí prohra ve čtvrtfinále, ale Bulldočky byly herně někde jinde a zasloužily si vyhrát. Za celou sezonu holky udělaly velký kus práce a já doufám, že tímto stylem budeme pokračovat i dál."