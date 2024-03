Jaká byla základní část extraligy volejbalistů? Rozporuplná. Tedy z jihočeského pohledu. Doma tým, který poprvé v historii připravuje cizinec, dlouho válcoval jednoho soupeře za druhým. Venku to bylo horší. Prohlédněte si bilanci českobudějovického klubu. První domácí porážka přišla až 20.1. Bohužel Karlovarskem. Ano. S tím Karlovarskem, které se postaví do cesty Jihostroji České Budějovice ve čtvrtfinále…

Příjemných a pozitivních věcí v sezoně bylo hodně. Víc než těch negativních. "Dokážeme hrát ještě lépe," myslí se talentovaný smečař Josef Leština. Teď je čas, aby to Jihostroj fanouškům dokázal.

Není špatné naslouchat legendám. Podle Tomáše Fily je znát v Jihostroji týmový duch. "Vždy se v Jihostroji hráči semknou, bude to tak i tentokrát. Tento tým zase dojde v play off daleko," myslí si bývalý smečař českobudějovického klubu. Jeho slova doplnilo bývalé libero Martin Kryštof: "V Budějovicích jsou skvělí fanoušci. Nejlepší v republice. Zápas s Libercem se mi líbil, mohlo by top být vykročení správnou nohou do play off. Co jsem viděl, z toho jsem nadšený," říkal Kryštof po vítězství Č. Budějovic nad Duklou 3:0.

S nadšením vletí volejbalisté Jihostroje do čtvrtfinále v domácí hale 14.3. Bude to zajímavý souboj. Na druhé straně kurtu budou soupeři, kteří mají také velkou chuť na semifinále.

Za poslední roky se chystá nejzajímavější čtvrtfinálová série extraligy volejbalistů. Chcete i perličku? Do Č. Budějovic přiveze tým ze západu jako trenér Ondřej Hudeček. Levoruký univerzál a později reprezentační smečař, který se volejbal naučil právě v Českých Budějovicích. Lepší pozvánku pro fanoušky extraliga volejbalistů nemohla vymyslet.