Badminton se hraje na mnoha místech Jihočeského kraje. Extraligu týmů mají v Českém Krumlově, kvalitně pracují v českobudějovickém Sokole, z badmintonové rodiny není nikdo, kdo by neslyšel o klubu v Křemži… Teď bude o badmintonu slyšet ještě mnohem víc. Kvartet v českých barvách se nominoval na OH 2024!

České Budějovice byly dokonce dvakrát za sebou dějištěm atraktivního MČR. Teď se badmintonisté mohou pochlubit opravdu významným úlovkem. Čtyři hráči už mají v kapse letenku na olympijské hry do Paříže. Tereza Švábíková se právě v českobudějovické Sportovní hale stala mistryní České republiky 2023. Se zlatou medailí na hrudi odhodlaně vyprávěla: "Pokud jsem byla považována za favoritku, pak se to asi potvrdilo," říkala před rokem ve Sportovní hale po vítězném finále. Hned doplnila: "Samozřejmě, mým cílem pro příští rok je kvalifikace na olympijské hry. Vždycky jsem snila o tom se na olympijské hry kvalifikovat, takže pro to v příštím roce hodlám udělat cokoliv." Jak řekla, udělala a povedlo se. Tereza Švábíková byla vždy naplněná optimismem: "Kdybych to neviděla pozitivně, mohla bych to rovnou zabalit. Samozřejmě to vidím pozitivně a doufám, že se tam dostanu." Dostala se a může se těšit na boje v olympijském turnaji.

České barvy budou mít na olympijských hrách dokonce čtyřnásobné zastoupení. Ve dvouhře žen nastoupí do turnaje už zmiňovaná Terza Švábíková. Dvouhru si zahraje také česká jednička Jan Louda. Český tým bude pozorně sledovat výkony a výsledky mužského páru Ondřej Král - Adam Mendrek. Českým hráčům pomohly výsledky panamerického šampionátu, Brazilci nebo Mexičané potřebné body neuhráli, a tak Češi se mohou těšit na Paříž. Mendrek s Králem během kvalifikace hráli třeba čtvrtfinále prestižního turnaje Arctic Open.

Český kvartet bude mít v Paříži obrovskou podporu. Do Francie se chystají, nejen na badminton, tisíce příznivců českého sportu.