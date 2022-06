Skokani Olomouc – Sokol Hluboká 1:8

Sokolové vyzkoušeli formu olomouckého nadhazovače Jiřího Šimka už v první směně, kdy se jim dařilo obsazovat mety. K útoku zavelel Martin Mužík, který poslal pro první bod Matěje Vlacha. Bezchybnou práci odváděl nadhazovač Sokola Billy Parsons, který vydržel na kopci sedm směn s nulou a rozdal 13 strikeoutů! To domácí Jiří Šimek to měl s rozjetými pálkaři Sokola těžší. Ti zaútočili v páté směně, kdy útok vedl hlavně Matěj Dvořák. Nejprve poslal pro druhý doběh Kamila Mirandu a potom po double Vasila Zhupanina doběhl pro další body společně s Petrem Sílou. V sedmé směně přidal Sokol další tři doběhy. Opět u toho byl Matěj Dvořák, který poslal domů Matěje Vlacha a sám doběhem zakončil útok Martina Mužíka. Toho pro sedmý bod poslal na oplátku Vasil Zhupanin a bylo jasné, že Skokani už na zvrat asi těžko najdou síly. Za Sokol přišel na kopec utkání zavřít Petr Vojta, za Skokany zavíral Petr Schwarz. Oba dovolili svým soupeřům po jednom bodu. Za Sokol v deváté směně přidal konečný osmý doběh Josef Novák po triple Jana Líkaře, čestný úspěch domácích zaznamenal Marek Nastoupil.

Baseballisté Sokola Hluboká nad Vltavou v extralizeZdroj: Deník/ Stanislav Janů

Skokani Olomouc – Sokol Hluboká 0:8

Druhý zápas za Sokol otevíral na nadhozu Guardia Villa Kermin, za domácí Skokany Michal Kohout. Výrazně úspěšnější byla kolumbijská posila Sokola, Villa Kermin nepustil po pět směn olomoucké pálkaře k jedinému doběhu a rozdal 8 strikeoutů, podobně úspěšně na něj navázal v posledních čtyřech směnách Venezuelan Kelvis Alexander Palma, který rozdal 10 strikeoutů. Ale pojďme k útoku. První tři body zapsal Sokol ve třetí směně, kdy se mu podařilo obsadit mety, kam se dostali Kamil Miranda a Petr Síla a Matěj Vlach pak oba poslal domů. Třetí bod ve směně přidal Martin Mužík, které domů nasměroval Josef Novák. Ve čtvrté směně nabídl čtvrtý doběh Petr Síla Janu Líkařovi. Sokol výtečně drželi oba nadhazovači a tak se mohl soustředit na pálku. Šestá směna přinesla další tři body. Pro první v dresu Sokola si došel Martin Vrábel, který vyslyšel výzvu Matěj Vlacha, Martin Mužík pak umožnil doběhy Kamilu Mirandovi a Petru Sílovi. To už byl na kopci za domácí nadhazovač Petr Charvát, za stavu 0:7 utkání za Skokany zavíral Marek Nastoupil. Ten dovolil poslední osmý doběh duu Martin Mužík na pálce a Matěj Vlach, který připsal osmý bod. „Zdá se, že jsme se rozehráli na pálce v celém line-upu, skóre je hodně aktivní, ale co je hlavní, v této fázi soutěže nás dobře drží nadhoz. Billy Parsons, Villa Kermin, Kelvis Palma či Petr Vojta odvádějí skvělou práci a jsou jistotou. Čeká nás ale ještě dalších dvacet zápasů, to je velké penzum, vyžadující kompletní lavičku. Přestávku v soutěži proto zaměříme i na atletickou přípravu, abychom se do letní fáze vrátili fyzicky dobře připraveni,“ hodnotí dosavadní nadstavbové zápasy trenér Sokola Michal Kapr.

Sokol má za sebou z pěti nadstavbových utkání čtyři body a skóre 53:15. Nyní čeká soutěž turnajová přestávka, další utkání sehraje Sokol doma v pátek prvního července od 20 hodin pod umělým osvětlením s Olympií Blansko.