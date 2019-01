České Budějovice - Volejbalista Milan Čuda má ve své sbírce medaili z olympijských her v Tokiu (1964). Dlouholetý hráč a funkcionář českobudějovického volejbalového klubu se těší na sportovní vrchol letošního roku, kterým budou OH v Pekingu. „Jako divák, samozřejmě,“ říká s úsměvem.

Stříbrný medailista z olympijských her v Tokiu Milan Čuda bude pozorným divákem her v Pekingu. | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Budete OH pečlivě sledovat u televizní obrazovky?

Mě láká každá sportovní událost, olympiáda ještě o něco víc. Otázkou je, jak to bude v Pekingu vypadat, protože Čína je Čína. S tím se musí vypořádat hlavně sportovci.

Časový posun vás od sledování televizních přenosů neodradí?

Je pravda, že budou v neobvyklých hodinách, možná ale, že to bude lepší než horší.

Váš prioritní sport, volejbal, na OH bude bez českých barev…

Byl by zázrak, kdyby se volejbalisté na olympiádu dostali.Těším se na přenosy, pokud naše televize bude schopna a ochotna přenášet volejbalové zápasy. Věřím, že ano, protože v poslední době se s programem ČT4 situace výrazně vylepšila.

Vaše generace vozila z OH medaile, současný tým má potíže vůbec s tím, aby prošel kvalifikací. Proč?

V naší době byl volejbal doménou tehdejších socialistických států. Skvěle hráli Rusáci, Rumuni, Bulhaři. Na Západě byl volejbal v plenkách. My tam začali jezdit hlavně za klubovým stykem, už tehdy jsme říkali: „Tady až to začnou dělat pořádně, mysleli jsme Italy, Holanďany a další, budou hodně dobří.“ Ani to tak dlouho netrvalo. Všechny západní státy, jako jsou Belgie, Španělsko, a to nemluvím o super zemích, šly obrovsky nahoru. Špička se strašně vyrovnala, ve spoustě nových zemí je hodně hráčů, kteří volejbal opravdu umějí.

Česká vrcholová scéna podle vás v současné době stagnuje?

Nesporně u nás chátrá základna mladých. Těch, kteří hrají dobře, je málo, a když se něco málo naučí, rychle, podle mne zbytečně brzy, jdou do zahraničí. S tím ale nic nenaděláme. A zdá se mi, že za éry, kdy byl československý volejbal jedním z nejlepších na světě, ti, kteří tam byli, dělali pro sport maximum. Obětovali všechno a chtěli být nejlepší. Dnes nejsem přesvědčen, že pro ty, kteří tam jsou, je reprezentovat čest, že udělají maximum, aby to dobře dopadlo.

Vraťme se k OH 2008. Je nějaký sport, kromě volejbalu, na který se z programu olympijských her v Pekingu hodně těšíte?

Jednoznačně mám rád atletiku. Pro mě je každopádně sportem číslo jedna. Nevynechávám v průběhu sezony ani Grand Prix a Golden League. Není ale sport, který bych neměl rád, snad box nebo úpolové sporty a vzpírání. Box mě baví ve špičkové podobě, chvíli ale vždy trvá, než se zápas do závěrečných kol dostane.

Za vašeho působení ve funkci manažera volejbalového klubu Jihostroj České Budějovice patřil klub k nejlepším v ČR. Co přejete budějovickému volejbalu do roku 2008?

Moc bych si pro letošní rok přál, aby hráčům vyšel závěr sezony, do kterého je ale ještě daleko. Jako loni, kdy se všechno sešlo správně, jak mělo. Vím, že obhájit titul je ještě těžší. Bohužel, kádr týmu je velmi úzký, otázkou je, jak se bude dařit po zdravotní stránce. Věřím, že mužstvo má na to, aby znovu hrálo finále. Všechno do sebe ale musí zapadat, snad si hráči různá onemocnění a zranění vyberou teď a v závěru sezony budou bez problémů.