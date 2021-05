Nejprve se startovalo na Lopatárně. "Na závodníky čekalo kritérium na místním okruhu." V juniorech byl v zahraniční konkurenci nejlepším Čechem Matyáš Fiala z ČEZ CT Tábor. "Skončil druhý," konkretizuje trenér.

O den později se jel závod s hromadným startem v Kyšicích. "Jelo se na okruhu loňského mistrovství České republiky pro dorostence." Závod byl kategorie 1.1 pod názvem Grand Prix West Bohemia. "Fiala jel za tým Výběr cyklokrosu," popisuje Michal Bednář družstvo, které bylo poskládáno z cyklokrosových juniorských reprezentantů. V neděli dojel 29., mohl spurtovat nejlépe o 11. místo. "Bohužel ho z lepšího umístění vyřadil problém s kolem a řazením."

Velký cyklistický svátek se chystá přímo na silnicích Jihočeského kraje. V neděli 16.5. se v Mladé Vožici pojede Český pohár v silniční cyklistice pro kategorie mužů, žen, juniorů, juniorek, kadetů a kadetek. "Okruh je velmi profilově náročný a na závodníky čeká spousta nastoupaných kilometrů." Dojezd a cíl je v Mladé Vožici. Nejprestižnější závod mužů začne ve 13.45. "Muži absolvují 158 kilometrů," popisuje Bednář. Celý program začne už dopoledne. V 8.30 odstartují kadeti.

Trasa startuje v Mladé Vožici, další města: Ústějov - Radvánov - Rodná - Bradáčov - Radostovice - Františkov - Staniměřice - Běleč - Mladá Vožice (cíl). "Motivace je pro nás obrovská tím, že to je závod doma a místní terény máme dokonale najeté. Mé ambice jsou poměrně neskromné zejména v kategorii juniorů, kde máme velmi silné družstvo s jedničkou Matyášem Fialou a tam bychom chtěli v závodě zvítězit," říká odvážně trenér Michal Bednář. "Ani v kadetech nemáme špatné závodníky, tak uvidíme jak silní budou oproti konkurenci. Pro naše muže to ovšem bude nesmírně těžké, protože ti jsou zatím bez závodů a závody v Mladé Vožici jsou pro ně první."

Michael Boroš se momentálně necítí špatně a těší se na první závodění. Dokáže se připravit a poprat i s těžkou situací, která souvisí s epidemií. "Samozřejmě složitější to pro nás je. Zejména ve smyslu možnosti tréninku ve skupině a závodění, to těm lidem strašně chybí. Ale nedá se nic dělat a musíme se s tím popasovat," hodnotí trenér Bednář, který u cyklokrosového národního týmu spolupracuje s mnovým trenérem Petrem Kloučkem. "Za tuto spolupráci jsem nesmírně rád. Petr Klouček je velmi zkušený trenér a i pro mě je to velká zkušenost se po jeho boku pohybovat na závodech. Věřím, že se celá reprezentace a cyklokros na mezinárodní úrovni posune zase o kousek dál," dodal Bednář, který pracuje na formě závodníků ČEZ CT Tábor.