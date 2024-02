Rodačka z Prachatic vybojovala v cyklokrosu bronz v roce 2011 v St. Wendelu a bronz v roce 2017 v městečku Bieles. Cyklokros má moc ráda. Proto vyrazila na MS do Tábora. Rozhovor s úspěšnou českou sportovkyní, která se zúčastnila letních i zimních olympijských her, přineseme na webu Deníku ve středu. Tady je malá ochutnávka.

Kateřina Nash na MS v Táboře potvrdila, že pojede na OH do Paříže | Video: Deník/ Kamil Jáša

"Cyklokros mám moc ráda. Asi to je pro mě nejoblíbenější disciplína ze všech," vypráví Kateřina Nash. "Na cyklokrosové tratě jsem se vždy ráda vracela, styl závodění mi vyhovoval, bylo to kratší, dynamické. Prostě se závodilo. Reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa a vyhrát dvě medaile, vyhrát Světové poháry, to jsou skvělé vzpomínky."

To se povedlo! Olympiáda v Římově! Děti zkoušely i skeleton. Jako Fernstädtová

V Táboře na MS 2024 byla jako divák, ale také jako členka několika komissí UCI. Obdivně se vyslovila o kariéře Zdeňka Štybara, nejen pro jeho sportovní úspěšnost. "Zdeňka respektuju jako skvělého závodníka. Nejvíc na něm ale obdivuju, i po jeho velkých triumfech, když jsme na sebe narazili, tak pozdravil, zeptal se, jak se mám, podíval se mi do očí, respektoval mě jako všechny ostatní. To hodně říká o jeho charakteru," popisuje Nash osobní zkušenost s českou hvězdou.

Jak by asi dopadla Kateřina Nash, kdyby se na MS v roce 2024 postavila na start? Povídání, které se narodilo přímo ve sportovním areálu Komora v Táboře, nabídneme na webových stránkách už ve středu.