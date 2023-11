Petr Balogh je prvním mužem českého cyklokrosu. Sleduje velké závody, ale i ty menší. Před MS 2024, které se uskuteční v Táboře, řeší maličkosti, ale i zásadní věci. Aktuálně je jeho pohled zaměřený na mistrovství Evropy.

Petr Balogh: Cyklokrosové mistrovství Evropy v Pontchâteau je prvním vrchol. Ten největší bude v únoru 2024 v Táboře | Video: Deník/ cyklokros.cz

Toi Toi Cup se rozeběhl do obrovských obrátek, pro české i zahraniční závodníky je velmo důležitou součástí sezony. Petr Balogh říká: "Je za námi polovina Toi Toi Cupu, závody proběhly na vysoké úrovni, viděli jsme spoustu kvalitních výkonů," popisuje, jaké zkušenosti nasbíral na podzim roku 2023. "Toi Toi Cup jedeme už posedmnácté, chtěl bych poděkovat Karlu Svobodovi, podporoval nás v době, kdy se nám dařilo víc, podporoval nás i v době, kdy se dařilo miň. Opravdu si zaslouží obrovský dík."

Mistrovství světa v cyklokrosu 2024Zdroj: Deník/ cyklokros.czUž je tady první vrchol letošní sezony. Francouzské Pontchâteau hostí od 3. do 5. listopadu cyklokrosové mistrovství Evropy. O sedm sad medailí bude usilovat i dvaadvacet českých reprezentantů. "Těším se moc," říkal Balogh těsně před odjezdem. "Věřím, že prodáme formu, kterou si myslíme, že máme."

Petr Balogh není v Pontchâteau poprvé. "Trať českým závodníkům vyhovuje," uvažuje šéf českého cyklokrosu. Balogh je vášnivým příznivcem cyklistiky, velkým propagátorem jízdy na kole v terénu, táborským patriotem a také velkým optimistou. "Chtěl bych alespoň dvě medaile," uvedl pár minut před startem ME. Pohledy všech cyklokrosařů na světě míří teď k Pontchâteau, v hlavách už jim ale létají myšlenky na MS v Táboře. "Ještě poladíme formu, napadne trochu sněhu a přesně to nám bude vyhovovat," vysvětluje Balogh, proč tak odvážně před MS mluví dokonce o šesti medailích. "Hlavně bych chtěl pozvat diváky. Věřím, že připravujeme úžasné mistrovství světa. Bude to nezapomenutelný zážitek."

Další důležité termíny v terénu. 14.1. MČR, 2. - 4. 2. MS v Táboře. "Máme počítadlo, kolik dní přesně zbývá do startu mistrovství světa. Dívám se na něj každý den. Trochu mi naskakuje husí kůže. Máme před sebou spoustu úkolů. Snažíme se je řešit průběžně."

Na představení novinek bude ještě dost času, jednou z nejviditelnější je, že pořadatelé chystají vlaky, kterou budou vozit fanoušky cyklokrosu z Prahy do Tábora. "Na šampionát se moc těšíme, je to pro nás veliká výzva."

Určitě to už víte, ale stejně to stojí za zmínku. Pořadatelům přislíbil účast na MS 2024 Zdeněk Štybar!