Třetího března 2023 poslal prostřednictvím sociálních sítí vzkaz hejtman Jíhočeského kraje Martin Kuba: "Milí Budějčáci, tak takový sportovní a volnočasový areál s přírodní pláží pro Vás už brzy začneme budovat na levém břehu Vltavy u sídliště Vltava. Dnes jsme na radě města vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele a pokud vše zvládneme, měli bychom už letos v létě otevírat tuhle první etapu. Na ní pak navážou další. Kombinace hřišť od beachvolejbalových přes workoutové až po ta dětská, spolu s venkovní restaurací a kavárnou, navíc v kombinaci s přírodní pláží, budou skvělým místem. První etapa areálu vyroste po levé straně cyklostezky a to od křižovatky Diamant ve směru na Hlubokou. Zároveň na louce, která je u řeky, budou beachvolejbalová hřiště a v další sezóně budou doplněná mola. Víme, že cyklostezka je už teď přetížená, takže dojde k vybudování nové, která bude odkloněná k zadním stranám hal (tedy dále od řeky a více k silnici) a tato stávající by se měla stát v tomto úseku promenádou, aby provoz na ní neomezoval pohyb v areálu mezi horní a spodní loukou. To určitě nestihneme letos, ale v příštím roce bychom to stihnout měli. Slíbili jsme Vám, že uděláme maximum, abyste už nemuseli zbytečně jezdit do takového areálu na Hlubokou a to dodržíme. Děláme vše proto, aby už tohle léto byla první část hotová. Tím, jak jsme přebírali město až na konci roku, je to časově napjaté, ale věřím, že to zvládneme."

Cizinci v Jihostroji. Senzace, nebo průšvih. Nerozlišujme hráče, říká manažer

Devátého května přidal náměstek primátorky města České Budějovice Petr Maroš na svůj facebookový profil jasnou zprávu: "A jdeme na to! Ráno jsme zhotovitelské firmě předali staveniště, abychom v červenci mohli převzít hotovou první etapu Sport areálu Vltava. O prázdninách už tam bude vyžití pro celou rodinu." V polovině června přidal Maroš další informace: "Když se chce, tak to jde. Dneska jsem se byl podívat, jak nám roste Sport areál Vltava. Čím dál víc začínám věřit, že v polovině července budeme mít opravdu hotovo. Díky všem pracovníkům zhotovitele a jeho subdodavatelů a samozřejmě také kolegům a kolegyním z radnice, kteří na stavbu dohlíží."

A tak jsme se přesvědčili sami. Podívejte se na video. Práce na výstavbě areálu opravdu pokračují ďábelským tempem.