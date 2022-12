Protože se mu na velkých světových soutěžích dařilo, dostal na velkou cestu pod Eiffelovou věž ještě větší chuť. "Určitě jsem se za rok hodně zlepšil," přikyvuje Jiří Němec. "Hlavně jsem získal nové zkušenosti. Ty do tohoto sportu dávají neuvěřitelně moc." Je pravda, že na první pohled působí klidně, rozvážně. Mluví pomalu, jako by si zaměřoval terč. Nádech, výdech - prásk. Trefa do černého. "Určitě jsem udělal výkonnostní pokrok." Bez tréninku se ale nezlepšíte. Nikdo. Ani Jiří Němec. "Snažím se trénovat téměř každý den," popisuje, jak přijal roli adepta na letenku do Paříže. "Hodně mi daly hlavně závody. Mám spoustu nových zkušeností, hodně jsem se poučil," popisuje Jiří, co na cestách světem posbíral. Hodně se díval. Kolem sebe. Na soupeře. "Občas se stane, že vás soupeř chce rozhodit. Psychicky zdeptat. To jsou všechno zkušenosti, které získáte jen na závodech." Co ve světě zjistil, použije na delších cestách. "Pro mě to je skok do budoucna. Je to jenom dobře."

Pomoc při zajišťovaní financí talentovaného sportovní střelce nabídly sociální podnik Re-course a nadační fond Bez bariér. Uspořádaly aukci, jejímž cílem bylo podpořit handicapovaného sportovce s velkým potenciálem. Jiří Němec je zaměstnán přímo v Re-course v Hluboké nad Vltavou jako IT technik. "Pečuje o svou malou dceru, jeho velkým snem je účast na paralympiádě ve Francii v roce 2024," dodává další podrobnosti Adéla Nováková.

Aukce obrazů, která proběhla přímo v Hluboké nad Vltavou,vynesla 202 211 korun. "To se vydražilo přímo v aukci, dalši den jsme odemkli kasičku s příspěvky, tam bylo 9 700. Celkem tedy Jiří na přípravu dostal 211 911 korun." Pomohli umělci, kteří spolupracují s Nadační galerií NaGa. Zajímavou uměleckou fotografii přivezla a osobně ji v hotelu Diamant v Hluboké nad Vltavou předala Sára Saudková. "Je to třeba," reagovala na otázku, nakolik je "povinnost" pomáhat těm, kteří to potřebují. "Lidi si mají pomáhat," vyprávěla fotografka. "Obzvlášť, když pomáháte někomu, kdo má omezené možnosti. Má ale tak silnou vůli, že by se člověk měl od něj inspirovat. Obdivovat ho." Sára Saudková přidala i vzkaz těm, kteří se v životě perou se zdravotním handicapem: "To, že to někdo nezabalí, bojuje, usiluje o něco, i když má od života trošku víc ran než obyčejní smrtelníci, je třeba takovému člověku fandit a pomáhat mu. Já tak dělám s velkou radostí."

Je opravdu start Jiřího Němce na paralympijských hrách v Paříži reálný? "Určitě to je možné," říká sportovní střelec. A co je třeba jen trochu možné, o to je třeba se pokusit.