Loni Eliška uměla tuto trať nejlépe za 1:06,44, předloni za 1:13,62, v roce 2016 jako desetiletá za 1:26,67…

Rekordní znak Válkové

Také Viola Válková z J. Hradce vytvořila další krajský rekord – na 50 znak byla v rozplavbě na 29. místě a časem 31,08 zlepšila svůj vlastní loňský výkon o 37 setin.

Nejlepší letošní časy v kraji dali dále Vokatá na 400 PZ (sedmnáctá za 5:12,52, po zlepšení o 5,7 sekundy), Kristián Svoboda (Písek) ve stejné disciplíně 4:24,21 (zlepšení o čtyři sekundy, ve finále pak na 6. místě 4:22,82, jen 1,41 za pět let starým krajským rekordem Novoveského, motýlek 59,50) a Šimon Dvořák (PlČB) na 200 kraul 1:56,25 (26,65 – 55,97).

Z dalších výkonů: 50 znak 40. Vít Černý (Pl) 28,20 – letos druhý, 41. Ondřej Javorský (Tábor) 28,21, 400 PZ 39. Trnková (Pl) 5:26,98 – čtvrtá, 20. Javorský 4:36,55 - druhý, zlepšení o 4,5 sekundy, sedmý v kraji v historii, 25. Jiří Václavík 4:40,67 – desátý všech dob, 45. Lukáš Tauchman (oba Pl) 4:57,79, 200 kraul 18. Válková 2:08,51 – letos druhá, 39. Jan Beránek 1:58,55, 45. Marek Matoušek (oba Pl) 1:59,58 – poprvé pod dvě minuty, loni nejlépe 2:04,86.

Ve středu 18. prosince bude od 17 hodin Vánoční cena Českých Budějovic.

Atleti: Bahenská 7,98, P. Svoboda 678

V utkání krajů žactva v hale na Olympu byli jihočeští chlapci šestí, děvčata pátá. Z výkonů vynikla dálka Petra Svobody (VS) na 3. místě 678, druhý nejlepší žákovský výkon v kraji všech dob, a 60 metrů Lucie Bahenské (Sokol), poprvé pod osm sekund (7,98). Zlepšily se opět koulařky – Jitka Maršálková (Sokol) byla pátá a se 12,04 je sedmou 15letou všech dob (mj. před Zdenou Drsovou), Žaneta Pivcová (JH) skončila šestá a s 11,94 je čtvrtou 14letou v historii.

Z dalších výkonů: 60 m 4. Dominik Markvart (Ves.) 7,27, Lukáš Vacek (ČD) 7,58, 11. Julie Kovářová (VS) 8,11, 300 m 8. Markvart 39,41, Drnek (Čéč) 40,28, Bahenská 41,14, Nela Šteierová (Čéč) 43,20, 800 m 5. Lurdes Gloria Manuelová (VS) 2:21,82, 14. Bára Kurzová (NV) 2:28,92, 1000 m 21. Ondřej Nový (Čéč) 3:06,56, 60 přek. 6. Vojtěch Rodr (VS) 8,56, výška 2. Tomáš Jelínek (JH) 185, 11. Petra Chalupová (Sok) 155, tyč 8. P. Svoboda 320, 9. Rodr 300, 8. Simona Voráčková (NV) 265 – pátá žákyně v kraji všech dob, 10. Michaela Plešáková (VS) 245, dálka 8. Maršálková 520, koule 5. Pavel Poslušný (NV) 13,37, 11. Pavel Tomášek (Čéč) 12,62.

Vánoční hala žactva na Strahově: 60 m 2. F. Svoboda (NV) 7,37, 150 m 13. Markéta Lišková (Ves.) 20,95, 300 m a 60 přek. 2. a 2. Lia Vilhelmová (Čéč) 42,86 a 9,23, 800 m 4. Benedikt Pánek 2:15,25, 10. Adam Kubát 2:19,90, 5. Andrea Nikodemová 2:33,44, 9. Tereza Buštová (všichni Sok) 2:36,59, výška 3. Svoboda 165, 4. Jan Sobotka (Ves.) 165, 3. Lišková 149, dálka 1. Svoboda 630, 2. Lišková 513.