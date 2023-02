Závodníci jihočeských oddílů odvedli při hostování v přeborech Ústeckého kraje v hale na Strahově dobré výkony.

Z dosud nepublikovaných výsledků: 200 m (59 start.) 9. Martin Dušek (16, VS) 23,46 - letos třetí v kraji, 38. Matouš Vobruba (Sok) 24,63, ženy (51) 15. Klára Konfrštová (17, Písek) 27,50, 800 m 17. Benedikt Pánek (19, Sok) 2:11,33, 1500 m 5. Ivan Brejška (20, Sok) 4:07,96, 13. Ondřej Kozojed (16) 4:23,21, 14. Ondřej Lemberka (18, oba Be) 4:25,10, 17. Jan Hryzbil (16, Písek) 4:28,67, 5. Barbara Kostková (19) 5:04,55, 12. Marie Tichá (17, obě Sok) 5:22,36, tyč 3. Tomáš Bačák (22, VS) 452 - čtvrtý v kraji, 10. Dominik Gysel (NV) 402, 12. Jakub Binter (Sok) 362, 5. Pavla Buřičová 336 - os. rek., čtvrtá v kraji všech dob, 14. Adéla Gregorová (16, obě VS) 236 - os. rek., trojskok 6. David Kubec (20) 13,19 (a 13,06), 13. Jana Hošková (oba VS) 10,18.