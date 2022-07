Michal Rada (Sokol) přidal ke zlatu z dálky stříbro z výšky - zdolal 188 centimetrů. Vítězný Mikuláš Petřík z Uh. Hradiště ho porazil v osobním rekordu 190.

Na 800 m mlaších žákyň opět skvěle bojovala Sofie Janowiaková (Sok). O pět sekund si zlepšila osobní maximum na 2:20,10 a byla o 29 sekund druhá za vítěznou Zuzanou Veselou z Jižního Města, která se v Olomouci postavila do čela tabulky ČR před Janowiakovou.

V oštěpu mladších žáků překvapil druhým místem Matěj Kovačík ze Sokola za osobní rekord 40,97 z posledního pokusu, kterým své maximum zlepšil o 2,3 metru. Překonal tím krajský rekord René Steinkeho (VS) z roku 2020. Závod vyhrál Ukrajinec Demčenko z Nymburka výkonem roku 43,44.

Pro medaili se chystá běžet ve čtvrtek Nina Radová (Sokol), ve středu nejrychlejší v rozbězích na 300 m osobním rekordem 40,84, třetím žákovským v historii jihočeské atletiky. Čtrnáctý čas zaběhla Ema Albrechtová (Sok) - 42,78. Ve stejné disciplíně byl dvanáctý Jan Čoka (Čéč) osobním rekordem 38,12, letos nejl. v kraji.

Z dalších výkonů: ml. žactvo dálka 7. Tony Votava (ČZ) 498 - os. rek., letos nejlepší v kraji, 13. Jan Kubák (ČD) 459, kvalif. 7. Laura Voldřichová 467, 11. Šimona Piskačová (obě Sok) 457, 60 přek. 9. Janowiaková 9,92, 18. Lucie Paťhová (ČD) 10,55 - os. rek., 19. Kovačík 10,61 - os. rek., 20. Tomáš Nevěřil (VA) 10,69 - os. rek., oštěp 8. Jan Beneda (Sok) 34,41, 9. Kristýna Kolláriková (VS) 28,82 - os. rek., 14. Lucie Blažková (ČD) 27,79, žactvo 100 přek. 12. Lucie Chmátalová (VS) 14,91 - os. rek., druhá v kraji, 16. Albrechtová 15,30, 18. Matěj Oborný (Čéč) 15,53 - os. rek., druhý v kraji, 20. Rostislav Pivec (NV) 15,93 - os. rek., třetí.

Tři další medaile plavců

Druhý den plaveckých soutěží olympiády vybojovala Adéla Preislerová z J. Hradce zlato ve finále 14letých na 100 kraul časem 1:01,04 s náskokem 17 setin sekundy. V dopoledne rozplavbě byla ještě rychlejší, za 1:00,91. Po vítězství na 200 kraul za 2:14,21 (náskok 41 setin) tak má druhý titul!

Ve finále 12letých na této trati byl druhý Richard Bašta z Písku časem 1:02,90. Na 200 prsa vydřel stříbro 13letý Jan Jehlík čaem 2:46,94 (v rozplavbě 2:49,19), mezi 14letými byl bronzový Hubert Bayernheimer (Fez.) za 2:44,02 (mezi muži kraje třetí). Ze 14letých děvčat byla čtvrtá Eliška Jahodová (JH) za 2:57,22, z 12letých sedmá Anna Jirmusová (Tá) za 3:06,66.

Z dalších umístění: 200 znak 12 let 4. Bašta 2:43,26, 13 let 8. Ondřej Škvor 2:37,76, 100 motýlek 12 let 5. Amálie Gubišová (Písek) 1:20,47, 13 let 7. Jan Jehlík 1:10,10, 14 let 8. Sára Tylová (Fez.) 1:13,60.