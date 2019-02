Junior Tomáš Němejc (Sokol ČB, trenér Tomáš Najbrt) suverénně obhájil titul na 200 m. V rozběhu měl 21,47, letos v hale svůj nejlepší, ve finále z něj ještě setinku srazil a zvítězil s náskokem patnácti setin sekundy.

Další medaili, bronzovou, “opatřil” běžcům junior Marek Strnad (Nová Včelnice). V bitvě “na finiš” na 1500 m dosáhl času 4:06,11. V dorostu zůstal v této disciplíně Šimon Řehula (Sokol) den po osobním rekordu na trojce těsně “pod bednou”, jako čtvrtý, rovněž v osobním rekordu 4:14,80. Nepopulární čtvrté místo zbylo také dorostence Tereze Babické na 200 metrů. V rozběhu si udělala osobní rekord 25,29 (sedmá žena kraje všech dob), ve finále měla 25,46. A malá "rodinná" zajímavost na okraj - Terka na dvoustovce "vytlačila" maminčiných 25,56 z roku 1988 v historické tabulce kraje o jednu příčku na osmé pořadí a v dálce jejích 568 z roku 1990 na deváté.

Osobní rekord si vytvořil i milevský výškař Štěpán Pokorný – osmým skokem v závodě zdolal napotřetí 193 a bral stříbro!

Na maximum bojovali také vrhači. Jeden z favoritů, junior J. Bechyně David Tupý, zůstal se 17,90 metru jen centimetr za osobním rekordem a byl druhý za Héžou, kterého “prohnal” až k osobnímu maximu 18,20 (v závodě překonal tuto magickou hranici třikrát!). Stříbrným kovem se ozdobil I dorostenec Marek Marvan (VS) s osobním rekordem 15,24 a dalšími kvalitními vrhy 15,00 a 15,20. O 46 centimetrů si zlepšila rekord juniorka Kristýna Koutná (N. Včelnice) a s 11,19 je letos druhou ženou kraje, prvním pokusem si vytvořila nejlepší osobní výkon i dorostenka Kamila Kůtová (ČZ) s 12,45 a v tu chvíli byla druhá v závodě. Nakonec skončila sedmá.

Z dalších výkonů: koule junioři 12. Adam Zeman (JH) 13,38 – prvním pokusem osobní rekord, 8. Kateřina Žohová (ČD) 10,27, tyč dor. 8. Barbora Růžičková (VS) 307, 1500 m dor. 16. Ivan Brejška 4:26,16, jun. 9. Adéla Bělohlavová (oba Sok) 4:56,35 – osobní rekord, letos druhá žena v kraji, 4x200 m dorostenky 8. Čéčova (Strusková, Čermáková, Šteierová, Krejčí) 1:46,81 – sekundu za deset let starým krajským rekordem VS, dorostenci 8. Sokol 1:36,06, 16. Čt. Dvory 1:40,21, junioři 4. Sokol ČB (Boudný, Bárta, A. Bosák, Němejc) 1:29,45.