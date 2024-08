Nejlepší jihočeský paddleboardový klub HUDY SUP České Budějovice trénuje přímo v centru města. Ve staré loděnici, která ale brzy změní kabát. Na novou se těší závodníci i trenéři. I Věra Pourová: „To se tedy moc těšíme,“ přikyvuje s milým úsměvem na tváři. „Protože každý rok k nám přijdou nové děti, noví adepti na závodní paddleboarding a je to vlastně takový fenomén, kdy spojení toho sportu zároveň se zábavou mi přijde jako báječná věc. Ten aloha spirit je v tomhle sportu úplně úžasný a my to dětem chceme předávat.“

Když se vydáte k loděnici, nikdy jste nestáli na paddleboardu, víte, co vás čeká? „Hodně se padá,“ usmívá se Pourová. „Hodně si na prvním tréninku hrajeme.“

I při jízdě na vodě na prkně platí, že důležité je začátečníky neodradit. „Nechceme jim to znechutit, takže opravdu trénink vedeme formou hry. Určitě je dobré, když svítí sluníčko a není ledová voda, abychom ty děti neodradili.“

Šéftrenérem zdravě ambiciozního klubu Jaroslav Soukup. Ten diriguje program, náplň tréninků, logistiku při cestách na závody. Věra Pourová při pohledu na ročníky narození nejmladších závodníků doplňuje: „Tvoří se nám tu báječná parta. Máme závodníky12-13 let, teď nám dorůstá další, ve které jsou osmi a devítiletí. Doufáme, že další naši následovníci tady budou brázdit vody Malše i Vltavy.“ Ti už by měli na starou podobu loděnice u Malše, kde začínala se sportem i slavná Lída Polesná, jen vzpomínat, pohybovat by se měli v moderních kulisách nově postavené loděnice.

Musí paddleboardisté umět plavat? „Měli by,“ rozesmála se Věra Pourová. „Děti ale samozřejmě nosí bezpečnostní vesty. Většinou jsou vybaveny neopreny a botami do vody, aby, kdyby spadly, tak ihned neprochladly.“