Titul druhé vicemistryně světa Trio Bára Braunfuchsová, Magdalena Jandová, Michaela Slovanová vybojovalo 2. místo ve sportovním aerobiku v kategorii kadeti 11-12 let.

Světový šampionát se po tříleté covidové pauze konal v České republice. "Byl to vrchol sezony," shodly se české reprezentantky. Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava přivítalo na 520 závodníků z ČR, Austrálie, Jižní Afriky, Nového Zélandu, Německa, Belgie, Polska, Švýcarska, Maďarska… Šampionát probíhal v prostorách multifunkční haly Gong v Dolních Vítkovicích.

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz pořádal šampionát po 8 letech. "V pořádání šampionátů je český svaz zcela jedinečný a ve spojení s industriálními prostory ostravské multifunkční auly Gong připravil originální, netradiční, nepřekonatelný závod na vysoké úrovni." Za Sport klub RB – zlaté kadetské trio z MČR a ME v Belgii Bára Braunfuchsová, Magdalena Jandová, Michaela Slovanová postoupilo do finále ze druhého místa, obhájilo tuto pozici i ve finále a získalo titul první vicemistryně světa. "Společně trénují první sezonu, Báry je to úplně první závodní sezona, Mája s Míšou dříve cvičily ve dvojici. Jde o velmi zodpovědné a vnímavé závodnice, technicky patří na první místo. Nasbírané zkušenosti využijí v tréninku a při tvorbě nové choreografie pro nadcházející sezonu," hodnotí spokojená trenérka.

Seniorské trio, stříbrné na MČR, třetí na ME Karolína Beranová, Lucie Karásková, Barbora Kuželová postoupilo do finále ze třetího místa, obhájilo jej i ve finále a získalo titul druhé vicemistryně světa. "Úžasná sezona našeho tria, které se od jara zlepšovalo závod od závodu a těsně před šampionátem si trouflo obohatit sestavu o náročnou zvedačku, dosáhlo svého cíle." Trenérka Klára Klepalová sestavila krásnou choreografii postavenou všem třem na míru. "Za celou moji kariéru je to první sezona, kdy se na stupních vítězů ve sportovním aerobiku v kategorii dospělých probojoval náš klub," chválí majitelka klubu Romana Beranová.

"Máme juniorské tituly z mistrovství světa, z mistrovství Evropy, ale pak většinou závodnice odcházely za studiem do jiných měst nebo pomalu ukončovaly kariéru. Radost je o to větší, když je součástí týmu i moje dcera a k titulu je přivedla moje bývalá svěřenkyně, současná výborná trenérka a choreografka Klára Klepalová, které patří velké poděkování. To si zaslouží také rodiče všech závodnic a celý fanklub, který nás přijel do Ostravy podpořit."

Jihočešky společně posílají do celé České republiky přání: "Všem sportovním fanouškům přejeme krásné Vánoce."