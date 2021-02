Kdy jste se definitivně rozhodl, že se budete věnovat fotografování?

Začínal jsem jako malý. Když jsme jezdili s rodiči na výlety, tak jsem chtěl mít na starost malý kompakt rodičů. Fotil jsem veledíla.

A kdy jste začal fotit vážně?

Pořádně jsem se do toho opřel v září roku 2016. Takže před pěti roky. Focení mě opravdu hodně popadlo a řekl jsem si, že se tomu zkusím věnovat.

Často fotografujete zápasy fotbalového Dynama Č. Budějovice, volejbalistů Jihostroje. Je pro fotografa mezi oběma sporty veliký rozdíl? V čem největší?

U volejbalových zápasů mohu předvídat, kdy se třeba hráči chystají na blok nebo na smeč. U fotbalových zápasů to tak jednoduché není.

Co je tedy těžší?

Fotbal považuji v podstatě za náročnější. Co se tedy focení týče. Nemohu moc předvídat a musím být stále ve střehu, kdyby náhodou padl gól.

Máte oblíbené místo, odkud zápasy fotíte?

Pokud jde o zmiňovaný volejbalový zápas, nejradši fotím ze skyboxu, kde se velmi dobře fotí hráči na smeči nebo při bloku.

A na fotbalovém stadionu?

U fotbalového zápasu je to různé. Samozřejmě je nejlepší fotit z rohu hřiště na trávě, ale to v této koronavirové době není možné, a tak fotím z tribuny.

Učil vás někdo fotografování? Předával vám někdo zkušenější cenné rady? Říká vám někdo co a jak fotit?

Od začátku je mým skvělým učitelem a poradcem můj strýc Petr Kubát.

Je pro vás někdo z kolegů – fotografů vzorem?

Nad touhle otázkou ani nemusím přemýšlet. Mým vzorem je fotograf Jan Luxík z Českých Budějovic. Dále samozřejmě reportážní fotograf Jan Šibík.

Je mezi fotografy na zápasech boj o nejlepší místo?

Spíš ne. Záleží na tom, co to je za akci a kde se fotí.

Říkají vám sportovci o to, abyste jim fotku poslal? A pošlete?

Ano, obzvlášť kluci z Jihostroje, ale i hráči fotbalového Dynama. Nemám problém s tím jim to poslat.

Co škola? Do jaké chodíte?

Studuji střední školu zdravotnickou. Konkrétně obor praktická sestra / bratr. Dříve to byl obor zdravotnický asistent.

Jaké máte další ambice? Spojujete je s focením?

Chci se stále zlepšovat a zlepšovat. Rád bych dál pracoval pro sportovní kluby. V budoucnosti bych rád fotil i pro nějaké noviny nebo třeba zpravodaje.

Máte za sebou sportovní minulost? Věnoval jste se nějakému sportu?

Ano. Hrál jsem tři roky volejbal v mládežnických kategoriích Jihostroje. Rekreačně hraju tenis.

Co vás při fotografování spolehlivě potěší?

Určitě získávání nových zkušenostní a zachycení vysněného momentu za čas určitého zápasu nebo akce.

A co vás při práci rozzlobí?

Asi jen, když se mi nepovede fotka, o kterou jsem se snažil. Jinak nic.

Dan Kubát - fotograf

Datum narození: 29. 3. 2003

Oblíbený film: Joker

Zájmy: Rád hraje tenis. „Občas si zajdu zaplavat do českobudějovického bazénu a také rybařím,“ říká externí spolupracovník Deníku.