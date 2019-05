Celkové umístění Jihočechů: dvouhra chlapci: 1. Daniel Dvořák, 5. David Dvořák (oba So ČB), 9. Patrik Fuciman (SKB ČK); dvouhra dívky: 17. Helena Novotná (Tábor), 23. Barbora Kortusová (SKB ČK); čtyřhra chlapci: 1. Daniel Dvořák/Jan Rázl (Liberec), 2. David Dvořák/Pavel Hrubec (Hamr Praha), 9. Patrik Fuciman/Samuel Glac (BOCH); čtyřhra dívek: 9. Barbora Kortusová/Barbora Bursová (Hamr Praha); smíšená čtyřhra: smíšená čtyřhra: 5. Veronika Novák (Nejdek)/Daniel Dvořák, Barbora Kortusová/Patrik Fuciman.

Krajský turnaj jednotlivců GP C do 13 let se hrál v Č. Budějovicích

Dominovali hlavně hráči SKB Český Krumlov. Připsali si hned dvě výhry; ve dvouhře zvítězila Eva Fišerová a smíšené čtyřhře Dennis Pražák/Eva Fišerová. Také se dařilo hráčům SK Dobrá Voda s výhrou ve dvouhře Janu Dudovi a ve čtyřhře dívek Vanese Šemberové s Eliškou Vortelovou. Poslední výhru si odváží do Prahy dvojice Viktor Bubeník/Kristian Hašek (Radotín Praha).

Umístění od semifinále: dvouhra chlapci: 1. Jan Duda (D. Voda), 2. Dennis Pražák, 3. Petr Jurný (oba SKB ČK), Tobiáš Zubr (So ČB); dvouhra dívky: 1. Eva Fišerová (SKB ČK), 2. Nikola Hrabcová (Prosek Praha), 3. Stela Reitingerová (Křemže), Jana Hnilicová (Radotín Praha); čtyřhra chlapci: 1. Bubeník/Hašek (Radotín Praha), Pražák/Jurný, 3. Zubr/Klíma ŠO ČB) a Pavliš/Sixl (Křemže); čtyřhra dívky: 1. Šemberová/ Vortelová (D. Voda), 2. Hnilicová/Slavíčková, 3. Pavlyková/Sýkorová (SKB ČK) a Kosařová (Štěpánovice)/Nutzová (So ČB); smíšená čtyřhra: 1. Fišerová/Pražák, 2. Hnilicová/Hašek, 3. Hrabcová/Zubr a Reitingerová/Pavliš.