Domácímu týmu vycházel útok ze středu sítě, ale ze zadní zóny (pipe). Hosté několikrát oplatili stejnou taktikou. Jihostroj nastoupil do prvního setu koncentrovaně, trenér Dvořák udělal změnu na postu univerzála, kam místo Schoutena poslal Kriška. První set přivedl oba celky až do konocvky, v ní Jihočeši zužitkovali čtyřbodový náskok.

Ve druhém setu si trenér Ústí Vašina bral oddech už za stavu 4:6, v jeho sestavě se nad sítí už zase pohyboval nebezpečný útočník Suda, který v prvním duelu čtvrtfinálové série pro nemoc chyběl. To už se ale Jihostroj uklidnil z počáteční mírné nervozity a mířil za výhrou ve druhém setu: 10:6 pro Č. Budějovice. Přestože Severočeši hráli odvážmě, razantně, tvrdě servírovali, na uzdě je držel na pozici libera výborně přihrávající Martin Kryštof: 14:9. A protože měly Č. Budějovice dobře přihráno, de Amo často vybízel ke smečování oba středové hráče (Polák, Sedláček). „Nabádám hráče v každém okamžiku k maximálnímu soustředění, Ústí má v týmu bojovné volejbalisty, nechci, aby se rozehráli, to by v play off mohlo být nepříjemné,“ nechal se slyšet trenér Jihostroje René Dvořák přímo v rozjeté čtvrtfinálové sérii. Druhý set vyhráli Jihočeši ještě větším bodovým rozdílem než ten první: 25:18.

Martin Tibitanzl touží po ukončení jedenáct let staré série

Jihočeši zvládli i třetí set, ve kterém Ústí vedlo jen 6:5, Českobudějovičtí tak dali dárek Adamu Schoutenovi, který v den utkání oslavil 28. narozeniny.

Ve čtvrtfinále vedou České Budějovice 2:0 na zápasy, další duel, který může Dvořákův tým posunout do semifinále, se bude hrát na jihu Čech v pátek večer.

Ústí nad Labem – Jihostroj České Budějovice 0:3 (-21, -18, -23), rozhodčí: Dušek, Buchar, diváků 624, stav série 0:2, další utkání se bude hrát v pátek v Č. Budějovicích.

Jihostroj ČB: de Amo, Kriško, Sedláček, Polák, Licek, Stojlovič – libero Kryštof (Šulista, Schouten). Trenéři Dvořák a Skolka.