David Juračka, trojnásobný mistr v dresu Jihostroje ČB a bývalý reprezentant, se zúčastnil tradičního beachvolejbalového turnaje na podporu Centra BAZALKA. Akce, která letos slaví dvacáté výročí, přilákala mnoho návštěvníků a vybrané prostředky budou použity pro klienty centra.

Beachvolejbal pro Centrum BAZALKA | Video: Deník/ Kamil Jáša

Beachvolejbal si s velkou chutí na podporu Centra BAZALKA zahrál také David Juračka, který do v dresu Jihostroje ČB třikrát vyhrál mistrovský titul, zkušenosti má z dresu české reprezentace a osobním kontě má i starty v Lize mistrů. "Tento turnaj už má v Českých Budějovicích tradici, letos se sešlo opravdu mnoho lidí, protože je to k dvacátému výročí založení BAZALKY," odpovídal ochotně na dotazy. "Je to jedna z největších volejbalových akcí tady. Vyšlo krásné počasí, lidé přišli a je to úplně skvělé."

Úspěšný volejbalista se zajímal i o to, kam vybrané prostředky půjdou: "Je to dobročinná akce. Je jenom na BAZALCE, jak s financemi naloží. Ale máme zprávy o tom, že budou použity na fyzioterapii. Je dobře, že se vybere spousta peněz."

Juračka před týdnem vyhrál první ročník turnaje Teplárna Beach Cup. Také v turnaji pro BAZALKU se snažil na kurtu ze všech sil. "Myšlenka je taková, že se tady sejdeme vždycky po roce, je tu spousta lidí, spoustu let jsme se s některými neviděli, ale samozřejmě nějaká soutěživost tam je. Přece jenom jsme hráči. Není to pod tlakem, ale samozřejmě nedáme svoji kůži zadarmo."