Noční bouře bojových sportů je tady. Storm Fight Night. Hlavní hvězdou večera bude domácí borec. David Popovič dlouhé týdny poctivě trénoval, teď je připravený seslat na soupeře ze Slovenska hromy a blesky. Noční bouře začne v sobotu v 18.00.

Storm Fight Night v Českých Budějovicích. Hvězdou bude David Popovič | Video: Deník

Bude to vrchol večera. David Popovič svede podle pravidel K1 souboj se Slovákem Matejem Stehnáčem. "Je to několikanásobný šampion Slovenska, rozdáme si to pod pravidly profi K1." Podle Popoviče se vyznavači bojových sportů mají opravdu na co těšit. Příprava byla náročná, hodně obsáhlá. "Mám hodně naspárováno, hodně natrénováno, těším se, až to v sobotu prodám," vzkazuje Popovič na Slovensko. Jak se zdá, jeho soupeř nebude mít úplně klidnou a příjemnou sobotu.

Souboj se odehraje v rámci Storm Fight Night. Noční bouře bojových sportů začne v KD Vltava v Českých Budějovicích v sobotu v 18.00. "Ať je nás tam co nejvíc, jdu do toho, mám natrénováno, bude to boj," slibuje David Popovič, který v rámci přípravy velmi často pendloval mezi Prahou a Českými Budějovicemi. "Souboj proběhne ve váze do 81 kilogramů, tam už padají tvrdé bomby," říká Jihočech David Popovič, který do českobudějovického KD Vltava zve fanoušky na kompletní program Storm Fight Night.