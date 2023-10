S manželkou pořádají na jihu Čech speciální tréninkové běžecké kempy. "Manželka nám vaří, stává se z toho gastronomický zážitkový kemp, rozesmál se při rekapitulaci běžeckých pobytů u Lipna. "Vaří přesně to, co my potřebujeme." V tréninkovém kempu se nedočkáte svíčkové nebo guláše se šesti knedlíky. "Uvaří nám kvalitní vývar, rýži, těstoviny," popisuje David, jak mladá paní Vašová běžcům vyvařuje. "Dýňovou polévku. Opravdu samé dobroty." David Vaš potvrzuje, že nejen on, ale i další běžci se po vydatném tréninku ke stolu moc těší.

Tréninkové kempy se odehrávají v blízkosti přehrady. "Přímo v Lipně a jeho okolí, v Karlových Dvorech, pro příští rok ale plánujeme výjezd do Rakouska." Možná tedy potkáte běžce z jihu Čech někde v okolí Hinterstoderu. "U Lipna se nám ale moc líbí," říká jihočeský patriot. "Dřív jsme dělali kempy také na Zadově," připomíná Vaš běžecké působení na Šumavě. "U Lipna nám vyhovuje zázemí, Helča tam má svoji kuchyň, vaří nám opravdu výborně," chválí David Vaš svoji manželku.

Konkrétní trénink probíhá ve skupinách. "Rozdělíme se," popisuje Vaš, "od začínajících až po pokročilé." Snaží se přidělit k sobě běžce podobné výkonnosti. "Strukturuju skupiny tak, aby to mělo nějako logiku. "Přijedeme ve čtvrtek, proběhne první trénink, v pátek máme vždy něco volnějšího, v sobotu přijde na řadu zase nějaká intenzita, v neděli většinou vyrážíme na dlouhý běh."

Každý, kdo na kemp vyrazí, má svoji představu, jak prožije čtyři dny. David Vaš ji občas musí korigovat. "Není to tak, že by si ti běžci mysleli, že tam budou hodně dřít. To vůbec ne. Spíš je to o tom, že jsme společně, jsme v rodinnějším kruhu, je nás tam celkem dvanáct." Pokud tedy u Lipna potkáte tucet nadšených běžců, můžete jim zamávat, pozdravit je, zeptat se na detaily, pokud je doženete… "Dvanáct je ideální počet," přemýšlí nahlas jihočeský vytrvalec, trenér a pořadatel běžeckých závodů. "Dvanáct je tak akorát, abych se každému mohl věnovat." Individuální přístup znamená i časté opravování techniky běhu. "Využíváme prostředí, věnujeme se technice, to jsou všechno důležité věci," přikyvuje David Vaš. "Jsou tam kopce, tam se právě krásně dá běh řídit. Běžec má před sebou třeba dvě stě metrů nahoru, pak zase dolů, tam se mohou skupiny i různě promíchávat. Technika je je hodně důležitá, já se snažím nejít výkonnostní cestou, ale spíš aby sportovci vydrželi zdravě běhat co nejdéle."