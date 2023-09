Nultý ročník v roce 2022 povedl, a tak se Vaš s odvahou pustil do oficiálního - prvního. Běh okolo Muňáku provázelo krásné počasí. "Jsem až dojatý," díval se David Vaš do startovní listiny. Velký počet online přihlášených ještě znásobil počet příchozích. "Vyšlo krásné počasí, povedlo se to," přikyvoval hlavní organizátor akce, která dostala do pohybu malé i velké sportovce. Davida Vaše ale ze všeho nejvíc těší, že se podařilo dostat k běhu atlety nejen v jednom konkrétním dni, ale v celé sezoně. "Je super, že jsme navázali spolupráci s Jihočeským klubem maratonců, je tady i Jihočeský běžecký pohár mládeže. Vzájemně jsme se spojili. Je super, že se takto doplňujeme a podporujeme děti ve sportu."