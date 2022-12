Děti neumí kotrmelec, říká Milan Hönig. Jeho bratr hrál fotbal v reprezentaci

Dynamo letos slaví 50. narozeniny svého vzniku. Oddíl byl založen v roce 1972 z bývalého SK Most (založen cca 1969) což je pravděpodobně nejstarší nohejbalový oddíl na jihu Čech, který funguje u legendárního železničního pilíře u řeky Malše v Č.Budějovicích dodnes. Zde se dokonce, podle informací ze stránek klubu, datuje i jedna z nejstarších zmínek o nohejbalu vůbec a to kolem roku 1922, kdy parta českobudějovických fotbalistů si začala kopat míčem přes staré záclony, které následně vystřídal provaz a poté síť a to právě v těchto místech…

"V mistrovských dlouhodobých soutěžích začal oddíl startovat pod hlavičkou TJ Tesla Č.Budějovice v roce 1972. V roce 1978 oddíl přešel do tělovýchovné jednoty Dynamo JČE České Budějovice."

Poslední smeč v Praze proběhla ve stejném termínu jako MČR dorostu jednotlivců v Č. Budějovicích. V dresu NK Legendy startovali další dva odchovanci našeho oddílu Jan Chalupa a Daniel Fík, spolu s nimi hrál Vedral z Českého Brodu," doplňuje Pilbauer. Hráči z jihu Čech patří mezi nejlepší v ČR, potvrdilo se to i v turnaji Poslední smeč. Ve finále Modřice porazily Čelákovice 2:0 na sety.