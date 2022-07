Na zápasy se připravuje dlouhodobě, svědomitě, a jak se zdá také velmi účelně. "Mým soupeřem bude zkušený Martin Prázdný," jmenuje mistra České republiky v boxu a mistra České republiky v MMA. "Pokud vyhraju tento zápas, znamenalo by to pro mě, že budu dva zápasy od titulu v této prestižní organizaci."

V ringu si to soupeři mezi sebou rozdají v klasickém boxu do 80 kilogramů.