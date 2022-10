V Ostravě ji vede trenér Zdeněk Pommer mladší: "Pompe je dost náročný trenér," říká bývalá hráčka SK Hlincovka. "Prišla jsem do Ostravy a on hned začal pracovat na mých nejvetších slabinách. Je docela puntičkář. Chce, aby všechno bylo perfektní." Zároveň Jasečková potvrzuje, že s Pommerem je i veliká legrace. "Ale umí být i dost přísný."

Hlincovka a Ostrava? "Tréninky jsou úplně jiné, na které jsem byla zvyklá z nároďáku nebo z Hlincovky."

Hraje na postu smečařky, ale minulou sezonu občas chodila na kurt na dvojstřídáni na univerzálku.

Nela Jasečková ještě v dresu SK HlincovkaZdroj: Deník/ Kamil JášaJejího tatínka dobře znají příznivci hokejového Motoru. Tady je jeho jméno: Stanislav Jasečko. Bývalý slovenský hokejový reprezentační obránce, který třikrát vyhrál slovenskou extraligu s Košicemi a v roce 2000 si přivezl stříbro z MS. "Do volejbalu mi taťka nemluví, on ví, že tomu nějak extra nerozumí," směje se sympatická slečna. "Spíš mi radí, co se týká psychiky a ve věcech, kterým rozumí." Maminka Nely bývala v Jihočeském kraji výbornou volejbalistkou. Také proto speciální věci řeší s ní. "S mamkou volejbal dost probíráme," potvrzuje. "Řešíme všechno. Rodiče sledují zápasy v televizi. A babička? Ta pořád sleduje tabulku. Jen mimochodem, babička a dědeček Nely jsou rodiče na jihu Čech populárního fotbalisty Romana Lengyela…

"Když hrajeme někde blíž, tak strašně rádi za mnou přijedou."

Na život na severu Moravy a ve Slezsku si musela chvíli zvykat. "Ostrava je úplně něco jiného, než jsou Budějce. Přijde mi, že je tu úplně jiný život."

Nela Jasečková pochází z líhně talentů v klubu SK Hlincovka. Ten už ale neexistuje. Na jeho působení navazuje SK Rudolfov, kde dámy zase hrají první ligu…"Něco mi říkala mamka, ale moc jsem to nesledovala," vrací se k nepříjmeným peripetiím v bývalém klubu. "Je mi docela dost líto, že Hlincovka zanikla. Byl to klub, který měl takovou rodinnou atmosféru. Trenéři, kteří tam byli, mi toho dali strašně moc. Havně Havelka, Trmal a Ročnák. Těm jsem nejvíc vděčná. No prostě už to není Hlincovka, co to bývalo. A asi už nikdy nebude."

Talentovaná volejbalistka velmi brzy výkonnostně překročila rozměr Jihočeského kraje. A z Ostravy říká: "Můj sen je pořád stejný, jaký jsem vám řekla před pár lety," připomněla rozhovor z nedávné minulosti. "Chci hrát v Itálii. Jdu si za svým snem, i když ta cesta je trnitá a ještě bude. Největší vzor je pro mě taťka, jednou chci dokázat to co on, a to je si zahrat na olympiádě."

Nela Jasečková připojila i volejbalové vzory: "Britt Herbots, Kelsey Robinson Cook, Arina Fedorovtseva, Gabi Guimaraes…."

Čím se baví, když netrénuje nebo právě nehraje zápas?

"Když nejsem v hale, tak sedím ve škole. Prakticky na nic jiného čas neni. Je toho tolik, že to sotva stíhám. Ale když máme volno, tak ráda chodím na procházky a poslouchám různe podcasty. Je to pro mě takový relax."

Před startem české extraligy velice intenzivně sledovala průběh MS. "Mužů i žen. Ten volejbal je úplně jiný. Rychlost je někde jinde. Bavilo mě sledovat Američanky, Italky, Srbky, Turkyně a Brazilky. Je škoda, že český volejbal není na takové úrovni, abychom byly schopné porážet takové týmy."