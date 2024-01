Je tu asi největší zápas sezony 2023/24. Volejbalisté Jihostroje České Budějovice přivítají Las Palmas. Utkání Ligy mistrů začne ve středu v 17.10. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale pořadatelé očekávají plný dům.

České Budějovice se chystají na velký volejbalový zápas. Ve středu přijede Las Palmas a de Amo | Video: Deník/ Kamil Jáša

Volejbalový zápas s příběhem, který jen tak nevymyslíte. Do Českých Budějovic přijede klub ze Španělska. Ano. Z té země, která poskytla v minulých letech Jihostroji České Budějovice šikovného nahrávače. Jmenuje se Miguel Angel de Amo. Šikula, který se hodil pro výrobu reklamních videí, kterého publikum zbožňovalo. A hlavně. Uměl a umí nahrávat. "Není jednoduché na něm poznat, kam nahraje," myslí si rezervní českobudějovický nahrávač Matěj Emmer. Blokař Peter Ondrovič si nechává důležité informace pro sebe. "S Miguelem jsme toho hodně prožili, něco o jeho nahrávání vím," pousmál se rodák ze slovenských Malacek.

Ano. Důvtipnější čtenáři pochopili, že do Českých Budějovic přijede Miguel Angel de Amo. Los svedl proti sobě jeho bývalý klub (Jihostroj) s jeho současným (Guaguas). Zápas začne ve středu deset minut pod 17. hodině.

Je to nejdůležitější utkání pro Jihostroj v této sezoně: "Pro nás je každý zápas ten nejdůležitější," brání své hráče před tlakem trenér Andrzej Kowal. "Prostě se koncentrujeme na nejbližší utkání a to je teď s Las Palmas."

Jenže tak jednoduché to není. Výjimečnosti středečního zápasu si nejde nevšimnout. Zaprvé přijede zmiňovaný Španěl, zadruhé jde o postup. Nevěříte? Počítejte s námi. Jasný je předpoklad, že Jihostroj musí vyhrát za tři body. Tedy 3:0 nebo 3:1. Pokud se tak stane, bude ještě spoléhat na klub Jastrzębski Węgiel, který by ideálně mohl vyhrát nad Lüneburgem také 3:0. "My se ale musíme dívat hlavně sami na sebe," opakuje trenér Kowal. Je jasné, že Las Palmas má silný tým. Má výborné útočníky z krajů hřiště, skvělí jsou i blokaři. A nahrávače dobře znáte," pousmál se dobře naladěný polský trenér Jihostroje. Co je za jeho úsměvem? Třeba i fakt, že konečně má k dispozici všechny hráče. "Jsme kompletní," potvrdil. "Eduardo Carísio je zpátky, spoléháme na něj," jmenoval brazilského nahrávače, který měl problémy se svalovým zraněním. "Je dobře, že po nemoci je zpátky také Oliver Sedláček," uvedl další velmi důležitý článek českobudějovické sestavy. Sedláčka trápila záda, pak viróza, teď je na sto procent zpátky. "To je ohromně důležité i pro přípravu. Musíme být kompletní, abychom mohli naplno trénovat."

V Las Palmas Jihostroj prohrál 1:3. "Doma jsme ale o hodně lepší," říká okamžitě a bez zaváhání trenér Kowal. "Tady vyhráváme. Zkusíme zvítězit tři nula i nad Las Palmas. Soupeř je silný, ale my máme velkou šanci na výhru."