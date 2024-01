Jihočeský kraj bude v úvodu roku 2024 dějištěm mistrovství světa v cyklokrosu. Na šampionát se těší i doyen českého cyklokrosu Čestmír Kalaš. V osmdesáti letech už je klidnější, než býval dřív. "Nelítám tolik po trati. Všechno pozoruju, mám radost z toho, jak to v Táboře všechno funguje."

Mistrovství světa v cyklokrosu se pojede v Táboře 2. - 4. 2. | Video: Deník/ Kamil Jáša

Čestmír Kalaš se velmi detailně seznámil s tratí, která je připravena nejprve pro MČR (14.1.) a pak pro superatraktivní mistrovství světa (2. - 4. 2.). Dorazil osobně, prohlížel si tribuny, zatáčky, schody. A areálu Komora, který byl otevřený v roce 2009, vyprávěl: "Cyklokrosy jsme tu pořádali léta," zapátral v paměti. "Dřív to bylo v lesíku v Pintovce. Pro lidi to bylo trochu dál," popisuje osmdesátiletý bard vývoj. "My si tehdy říkali, že bychom to chtěli mít tak, jak jsme to viděli v řadě evropských měst," přibližuje Kalaš inspiraci v zahraniční. "Lidem se sport musí dát vyloženě pod nos. Naštěstí nám vždy město fandilo," obrací oči směrem k táborské radnici. Přitom Kalaš pochází z Mladé Boleslavi, mládí prožil v Českých Budějovicích…"Oblast, ve které je teď sportovní areál, byla nevyužitá, tak jsme vznesli požadavek a město nám vyšlo vstříc a postupně se vybudoval areál až do dnešní podoby." Čestmír Kalaš toho za roky u cyklokrosu viděl hodně. Povedené i méně povedené areály, hezké i nepříliš pohledné tratě. "Cyklokros má svá pravidla," vysvětluje přímo v areálu. "Jezdili jsme po všech Světových pohárech, takže jsme viděli všechny tratě od Itálie přes Francii až po domov cyklokrosu, kterým jsou Holandsko a Belgie. Inspiraci jsme trošičku u nich viděli, ale udělali jsme areál v Táboře k obrazu svému."

To bude leden! Liga mistrů. Extraliga. Doma Kladno a Karlovarsko

Dílo se opravdu povedlo. Pokud jste nikdy cyklokros naživo neviděli, vřele doporučujeme. 14.1. se pojede MČR a 2. - 4. 2. dokonce mistrovství světa. Na světový šampionát dorazí až 50 000 fanoušků. Ti z Nizozemska a Belgie poznáte okamžitě. Oblečení budou v nejroztodivnějších převlecích, budou hodně hlasití. Vybudování trati v minulosti hodně ovlivňovali přímo reprezentanti České republiky: "Kluci o tom nejvíc vědí. Vyjadřovali se k trati. Je tady podle nich řada věcí. Různé zatáčky, výběhy. Jsou podle jejich jmen. To zůstalo, to se nemění." Na trati od prvního závodu byly Štybarova šikana, Šimůnkova zatáčka, Dlaskovy schody… Části jsou i v roce 2024 pojmenovány po legendách Fišerovi, Šimůnkovi, Štybarovi či Dlaskovi. "U překážek u Svaté Anny se navíc závodníci mohou i pomodlit," řekl s úsměvem šéf organizačního výboru mistrovství Petr Balogh.

Čestmír Kalaš s hrdostí v hlase dodává: "Tento areál nám ve světě závidí. Je vyloženě pro cyklokros. V létě se používá i po jiné sporty. Jezdí se tu ale na stejné trati a to cyklokrosový svět uznává. Je to nádhera. Rok od roku je to tady hezčí. Lepší. Kvalitnější. Závody tu dělá stará parta pod vedením Davida Káška a naši kluci, kteří tomu šéfují, tomu dali srdce. Je to na tom znát."

Kalaš sleduje kroky svých následovníků pozorně, ale s mírným odstupem. "Trochu mi ten každodenní kontakt chybí," směje se. "Člověk se ale také musí podívat do občanky," naráží na fakt, že život mu už odměřil neuvěřitelných osm desítek. "Aby jim osmdesátiletý dědek kecal do práce, tak to určitě ne. Na mistrovství světa se moc těším. Přeju našim, aby to vyšlo, aby nějaká medaile cinkla. V ženách vidím na medaili větší šanci, v mužích diváky určitě přiláká start Zdeňka Štybara, který dělá všechno, aby ještě zajel pořádný výsledek. Aby se na úrovni rozloučil se svojí kariérou."