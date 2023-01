Deník na výstavě objevil snímek Libuše Šafránkové s olympionikem z Barcelony!

Už jen pár dní, do 15.1., to je termín po prodloužení, mohou návštěvníci Strahovského kláštera vidět výstavu originálních kostýmů, fotografií a exponátů z filmové a divadelní tvorby oblíbené české herečky Libuše Šafránkové. Podívejte se do fotogalerie, určitě si Popelku rádi připomenete. Deníku se podařilo na výstavě objevit fotografii, na které je Libuše Šafránková s olympionikem z Barcelony! Snímek najdete ve fotogalerii.

Výstava ve Strahovském klášteře připomíná herečku Libuši Šafránkovou. Jakub Prüher (pod modrou šipkou) s Libuší Šafránkovou | Foto: Deník/ Kamil Jáša