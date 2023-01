Teď třeba ulovil pohyblivé obrázky z Dakaru! Před jedenácti roky "našel na obloze" živé přenosy z olympijských her v Londýně! "Bylo to bezplatné vysílání z Londýna," říká a hned upřesňuje a vysvětluje: "Olympijské vysílání mělo oficiálně charakter jakéhosi dárku od tamní společnosti BBC běžným divákům. A také od Mezinárodního olympijského výboru, který poskytl souhlas. V dnešní době něco neuvěřitelného a nejspíš už neopakovatelného." A tak si mohl doma v obývacím pokoji volně přepínat programy z nejrůznějších sportovišť, kurtů, hřišť, sálů nebo třeba z divoké vody. Všechny přenosy ve vynikající kvalitě.

Motor doma bez Vondrky. Blíží se jeho start? Fanoušci mají jasno. Potřebujeme ho

Teď našel obrázky z Rallye Dakar! Třeba trasu z hlavního města Rijádu do Al Dawadimi si mohl živě prohlédnout naprosto detailně. Opět ve skvělé kvalitě. Záběry, které jsou převážně pořízeny z vrtulníků, vás bez dechu usadí do křesla! Signál z jednotlivých etap slavného závodu může v České republice zachytit každý den! Podobně jako při OH 2012. "Podobný je pouze vysílací formát a způsob šíření," říká odborník na satelitní přenosy. V čem je podobnost právě se signálem z Londýna? "Nekódovaný přenos přes družici Eutelsat 36E ve formátu DVB, to je běžný formát pro televizní přijímače. V HD rozlišení." Zatímco z Londýna putoval do obývacího pokoje v Křenovicích od BBC milý dárek, teď je to jinak: "Nejedná se o žádný dárek divákům," kroutí Svoboda hlavou. "Jsou to profesionální přenosové linky přes satelitní přenosové vozy SNG, které jsou zaparkovány vždy v cíli každé etapy a jsou k dispozici televizním štábům, které na Rallye Dakar operují a v průběhu každé etapy sbírají video záběry v cíli pak natáčí se závodníky rozhovory…" A Svoboda dokáže signál zachytit i nad Českou republikou. "Prostě a jednoduše pomocí těchto linek se přenáší záběry z arabské pouště do Evropy. Jiná technická možnost, než družicový přenos v těchto lokalitách logicky není. Stejným způsobem, ale přes jinou družici, se přenáší obrázky i do Asie."

Zemřel Petr Pavlásek. Dvakrát startoval na olympijských hrách

Kdo obrázky zajišťuje? "To přesně nevím, nejspíš to je nějaká firma najatá přímo organizátory závodu. Televizní společnosti pravděpodobně platí za přenosovou kapacitu. Bez jakékoli karty a předplatného mohou fanoušci Dakaru sledovat přenosy, reportáže a rozhovory z takzvaných přenosových kanálů, materiály, které dále využívají provozovatelé televizních stanic do svého vysílání. Divák sám sobě se může stát režisérem obsahu z Dakaru. Vzhledem k tomu, že tento obsah není na satelitu zakódován, je volně přístupný pro všechny."

Marek Svoboda pracuje s družicovým signálemZdroj: Deník/ Kamil JášaNevšední a zajímavá práce se Marku Svobodovi stala velkým koníčkem. Zábavou. Někdy také zabere dost času: "Občas se prvotní informace dá najít na zahraničních odborných satelitních forech, ale pro konečnou informaci o technických parametrech potřebných k naladění těchto programů na televizních přijímačích je třeba mít potřebnou přijímací satelitní anténu s motorovým natáčením, satelitní přijímač DVB-S2, potřebnou měřící techniku a především zkušenosti v oboru." A těch má Marek Svoboda opravdu moře! Jeho koníček se během let proměnil v malé detektivní pátrání. "Dá se to tak popsat," usmívá se, zatímco v televizi právě běží jedna z etap Dakaru 2023. "Je to velice zajímavé pátrání. A s patřičnou odměnou! Jedná se přece o živý přenos z místa konání v arabské poušti, která je od nás vzdálená čtyři tisíce kilometrů. Jediným mezičlánkem je telekomunikační družice na orbitální dráze."

Kdyby si někdo chtěl vyzkoušet naladit Rallye Dakar, Marek Svoboda velmi ochotně poskytl ladící parametry přenosových linek:

Eutelsat 36A-36B (36. 0E)

11053 Vertical 7200 3/4

DVB-S2/8PSK (4:2:0)

TV-1

Eutelsat 36A-36B (36. 0E)

11062 Vertical 7200 3/4

DVB-S2/8PSK (4:2:0)

TV-2

Eutelsat 36A-36B (36. 0E)

11044 Vertical 7200 3/4

DVB-S2/8PSK (4:2:0)

TV-3