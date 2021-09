V rolích pořadatelů jsou právě odborné lektorky a cvičitelky ze Sportovního klubu Romany Beranové, který se ve své historii může pochlubit ve sportovním aerobiku dokonce i úspěchy na mezinárodní scéně. "Hlavně je dobře, že děti konečně něco dělají," dívala se Romana Beranová na zaplněné hřiště. Projekt je součástí akce České unie sportu Sportuj s námi.

Děti na startu, projekt, který baví malé sportovceZdroj: Deník/ Kamil Jáša"Já mám obrovskou radost, že tady vidím spoustu trenérů a trenérek, to je pro sport zásadní," uvedl předseda českobudějovické sekce ČUS Přemysl Horák a svoji myšlenku ještě doplnil: "Vidím to i v jiných klubech, měli jsme trochu obavy, aby v době pandemie trenéři neopouštěli svět sportu, vypadá to, že někde se je podařilo udržet a to je opravdu především pro děti moc dobře."

Děti válely sudy, přelézaly lavičky, cvičily na trávě, pokoušely se o kotrmelce. "Je nádhera, když vidíte, jak děti ohromně tento program baví," shodli se Horák a Beranová. "A navíc jsme zase na tento den objednali nádherné počasí," smála se ředitelka Sportovního klubu Romany Beranové.

Ty mateřské školy, které se letos sympatické akce nezúčastnily, dostanou šanci zase za rok.