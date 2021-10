V Mladé Boleslavi závod se uskutečnil závod ve sportovním aerobiku a fitness družstvech II. a III. výkonnostní třídy. Závodnice SK Romany Beranové závodily naposledy v únoru loňského roku.

Medailový úspěch. Zleva Lucie Plášilová a Barbora Lukšová | Foto: Foto: Deník

V barvách českobudějovického klubu v kategorii žen 11-13 let (III.) obsadila Lucie Plášilová druhé místo. "To je úžasná pozice," rekapituluje Romana Beranová. V kategorii žen 11-13 let (II.) vybojovala Kamila Zákostelecká finálové 10. místo. "Závody se konaly po devatenáctměsíční pauze způsobené vládními opatřeními kvůli Covidu."