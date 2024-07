Na závodech Diamantové atletické ligy, mítinku Herculis EBS v Monaku, obsadila Lurdes Gloria Manuel (VS Tábor) páté místo v běhu na 400 m.

Skvěle obsazený závod vyhrála Irka Rhasidat Adeleke časem 49.17 před Lieke Klaverovou (Niz.) s osobním rekordem 49.64 a mistryní USA Kendall Ellisovou 50,39. Pak proběhla cílem Amandine Brossierová (Fr.) v čase 50,43 (os. rek.) a za ní už Manuel ve svém třetím nejlepším letošním osobním výkonu 50,72, jen dvě desetiny sekundy za osobním rekordem z mistrovství Evropy. Porazila mj. Emmu Montoyovou (Fr.) s výkonem 51,76.

Na Velké ceně Nového Města, bronzovém mítinku WACT, obsadil Tomáš Jelínek (Sokol ČB) druhé místo ve skoku vysokém se 211 centimetry. Z protokolu vyplývá, že když na 209 první pokus zkazil, nechal si jej na další výšku a zdolal ji, čímž porazil mj. Slováka Roberta Ruffiniho. Další postupnou výšku 215 už nepřekonal.

20. července bude v Krakově mezistátní čtyřutkání do 23 let ČR – Maďarsko – Polsko – Ukrajina. Má na něm reprezentovat také táborský koulař Marek Marvan.

Superrychlí Radovi

V Ceně města Pacova zazářila dvojčata Radových ze Sokola ČB ve sprintech. Michal běžel stovku za 10,67 (vítr regulérně +1,7) a v kraji je v elektricky změřených časech čtvrtý všech dob, Nina si vytvořila osobní rekord na stejné trati 12,08 (vítr +0,1) a je pátou Jihočeškou v historii. Z dalších výkonů: 100 m Petr Molík (Mil.) 11,31, Petra Molíková 13,12, dálka Dan Kováč (Olymp) 693, Marek Volf st. (VS) 664 – os. rek., Molíková 553, koule Tadeáš Procházka (Kl.) 18,88 – os. rek., 1500 m Jan Machotka (Pa) 4:06,68, kladivo 4. Eliška Krajčová (ČD) 54,32, Patrik Hájek (Dukla) 72,39, 6. Tomáš Svoboda (ČD) 51,55, 400 m Kováč 49,22 -os. rek., 3. Filip Holoubek (NV) 51,27, 4. Molík 51,85 os. rek., ženy Adéla Holubová (Sok) 55,96, 150 m žáci Vojtěch Kuželka (VS) 18,11 – os. rek., Tomáš Volf (13 let, Mil.) 18,57 – os. rek.,

Těžké běhy po Šumavě

Trailfestival v Haidmühle (3Kins3Hills), ultramaraton: 54 km (2300 výšk. rozdílu, mj. v cíli 110 mužů, trat na české straně přes 1333 m vysoký Třístoličník, přes kamenné moře na Teufelsschüssel, na 1378 m vysoký Plechý atd.): 1. Oliver Kreindl (Freistadt) 5:16:58, 3. Václav Bauer (týmKleť) 5:23:01, ženy Michaela Pilat (Rak., 32 let, kadeřnice na zkrácenou dobu) 5:59:43… maraton: (40 km, 1480 v. m.) 6. Luděk Košina 4:48:36, ženy Ester Šlechtová 5:06:01, 8. Lucie Kordíková 5:48:20, base (25 km, 820 v. m.) 1. Filip Matějovič (Tri. Plzeň) 2:10:15, 7. Jerguš Jančuch (týmDavid) 2:26:55, ženy 2. Pavla Fričková (Olymp) 2:45:05, 3. Adéla Šeflová (Štefko) 2:49:37, shorty (14 km, 490 v. m.) 5. Robert Toman 1:15:55, ženy 3. Eva Matějovičová 1:25:19, trail (6 km, 40 m v. r.) 3. Ladislav Stejskal (ČD) 23:15, ženy 8. Lenka Vašová (KÚ) 30:09.