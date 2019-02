Tábor - Nový kouč české cyklokrosové reprezentace by si dále přál, aby reprezentanti táhli za jeden provaz, ale při závodech si šlapali na paty

TRENÉR. Petr Dlask vyhlíží sezonu reprezentačních cyklokrosařů. | Foto: Agentura Cyklistika

Novým trenérem české cyklokrosové reprezentace se stal v létě Petr Dlask.

Závěr kariéry stříbrného z mistrovství světa v Táboře z roku 2001 nebyl nejšťastnější. Nejprve mu rozhodčí vystavili stopku v závodě světového poháru kvůli nepovolenému černému dresu s pomazánkovým máslem.

Pak u něho kontroloři objevili doping a přišel dvouletý trest.

Návrat do sedla cyklokrosového kola už pro Petra Dlaska nepřichází v úvahu. „Zkoušel jsem to, ale mám nějaké zdravotní problémy, které mi závodit nedovolí. Jsem rád za funkci, jakou teď mám a vážím si svého zdraví," prozradil Dlask před naším rozhovorem.

Už jste se sžil zcela s rolí reprezentačního trenéra?

Již máme za sebou první soustředění. Se závodníky jsem se potkával také na letních závodech nebo teď na podnicích Toi Toi Cupu. V domácím poháru už máme za sebou tři kola. Sezona je v plném proudu, takže už jsme se myslím všichni rozkoukali.

Jak na vás reprezentanti dosud zapůsobili?

Někteří jsou ve své standardní formě, jiní musí ještě přidat, aby se posunuli dál.

Jaká je vaše filozofie?

Přál bych si, aby nároďák fungoval pohromadě, parta se stmelila a kluci se vzájemně respektovali. Měli by být mezi sebou kámoši, ale při závodech by si měli šlapat na paty a závodit. To by mělo být takovým hnacím motorem a tak by to mělo podle mě fungovat.

Jak často se hodláte reprezentantům věnovat?

Soustředění bychom měli mít každý měsíc, kromě toho budeme jezdit na světové poháry. Jinak závody budou prakticky každý víkend.

Nejbližší závod světového poháru se pojede v neděli ve Valkenburgu. Jaké výsledky očekáváte?

To je těžké. Potřebujeme, aby se junioři pohybovali někde mezi pátým a osmým místem. Máme tři vyrovnané jezdce a věřím, že na to mají. Adam Ťoupalík měl nějaké zdravotní problémy, ale na Valkenburg už by měl být připraven. Ten by mohl jezdit kolem pátého místa.

A co kategorie mužů a žen?

V kategorii žen jezdí dobře Pavla Havlíková, v první desítce by mohla být. Co se týká elite, na nedávných závodech v Holandsku byl Michael Boroš až jednadvacátý, ale myslím si, že kolem patnáctého místa se náš závodník ve Valkenburgu umístit může.

Na lepší výsledek elitních mužů podle vás šance v Nizozemsku není?

Až se naši reprezentanti rozjezdí a dostanou se do správného závodního rytmu, mohou v elite atakovat třeba desítku.

Myslíte si, že cyklokrosaři jezdící v zahraničních stájích mají větší výhodu ve srovnání s těmi domácími?

V zahraničí je vše lépe finančně zabezpečené. Pro cyklokrosaře, kteří závodí doma, je velkou motivací dostat se do zahraniční stáje. Je to tam ale zároveň o tvrdé práci.

Jak se vám zamlouvá spolupráce s předchozím trenérem reprezentace Stanislavem Bambulou?

Pomáhá mi hlavně s administrativními záležitostmi a doufám, že naše spolupráce bude fungovat v pohodě i nadále.

Mluvil jste také se Zdeňkem Štybarem, který je naším posledním mistrem světa v cyklokrosu?

Se Štybim jsem komunikoval, ale jeho stáj mu nepovolí startovat na cyklokrosařských závodech. Zvlášť po tom loňském pádu, kdy se na začátku sezony zranil. Letos tedy bohužel v terénu startovat nebude.

Měl by vůbec šanci se mezi cyklokrosařskou elitou prosadit, když se soustavně cyklokrosu nevěnuje?

Už je z něho silničář a čím méně cyklokrosových závodů jezdí, tím obtížnější je pro něho k cyklokrosu se vrátit. Mladým a dravým jezdcům už nemůže stačit, protože ztratí rychlost a dynamiku.

Co je třeba udělat proto, abychom opět naše závodníky vídávali na stupních pro vítěze?

Hlavně musíme absolvovat co nejvíc závodů v zahraničí s mezinárodní konkurencí. Jedině tak reprezentanti získají zkušenosti. Účast v zahraničních závodech je pro ně tou nejlepší školou.

Většina předešlých trenérů reprezentace pocházela stejně jako vy z Mladé Boleslavi. Čím je toto město zvláštní?

Mladá Boleslav a Tábor vždy byly kolébkou cyklokrosu. V Boleslavi jsem vyrůstal a zažil jsem tam trenéry Karla Boušku nebo Vojtěcha Červínka. Boušku tedy spíš z vyprávění.V barvách Mladé Boleslavi jsem pak jezdil s Petrem Kloučkem. Myslím si, že i nadále se zde budou rodit dobří cyklokrosaři a trenéři.

Výsledky z Valkenburgu: Muži elite: 1. Lars van der Haar (Niz.), 2. Wouth van Aert – 0:24, 3. Sven Nys (oba Belgie) – 0:34,..24. Michael Boroš -4:10, 38. Vojtěch Nipl -2 kola, 42. Lubomír Petruš -2 kola, 43. Ondřej Bambula -2 kola, 52. Jakub Skála -3 kola, 53. Vladimír Kyzivát -3 kola, 56. Michal Malík -4 kola, Radomír Šimůnek odstoupil ve třetím kole. Ženy: 1. Eva Lechnerová (Itálie), 2. Kaitlin Antonneauová (USA), 3. Pavla Havlíková -0:21, ,.. 18. Jana Czeczinkarová -4:38, 21. Nikola Nosková -4:51, 32. Martina Mikulášková 6:13, 36. Adéla Šafářová 7:07, 47. Denisa Lukešová -2 kola, 48. Elizabeth Ungermanová -2 kola. U23: 1. Gioele Bertolini (Itálie), 32. Štěpán Schubert – 1 kolo, 42. Adrian Šírek – 2 kola, 44. Daniel Mayer – 2 kola. Adam Ťoupalík nestartoval. Junioři: 1. Jappe Jaspers (Belgie), 15. Jonáš Březina 2:31, 23. Josef Jelínek 3:27, 30. Václav Sirůček 4:52, 40. David Honzák 6:23, 41. Jan Gavenda 6:24, 50. David Jarý – 1 kolo.