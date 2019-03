Jejich soupeřem bude Ústí nad Labem, které svedlo v předkole nevídanou bitvu s Příbramí.

Severočeši v rozhodujícím duelu vedli v příbramské hale 2:0 na sety, jenže domácí utekli ve čtvrtém setu z několika mečbolů (30:28). Pátý set nabídl neuvěřitelné výměny, drama jako hrom. Z vítězství a postupu do čtvrtfinále se radovalo Ústí, který pátý set vyhrálo 17:15.

Ve čtvrtfinále na sebe tedy narazí tyto dvojice:

Jihostroj – Ústí.

Liberec – Od. Voda.

Kladno – Brno.

Ostrava – Karlovarsko.

„Přesvědčili jsme se o tom, jak Ostrava dokáže zahrát, pokud jí vydržela forma z předchozích zápasů, tak může potrápit každého soupeře,“ myslí si českobudějovické libero Martin Kryštof. Právě série mezi Ostravou a Karlovarskem by teoreticky měla být nejvyrovnanější.

Trenér René Dvořák v letošní sezoně zatím splnil všechny cíle. Teď před ním stojí ten nejtěžší.

Vyhráli jste ČP, byli jste nejlepší v základní části soutěže, ve vaší trenérské duši převládá spokojenost?

Ano. Ale vítězství v základní části nechci přeceňovat. Ukazuje to jen na fakt, že jsme v celém průběhu měli nejméně zaváhání. Teď je důležitá část, která přijde.

Trochu se stává obehranou písničkou věta, že play off je jinou soutěží, ono ale je, že?

Je to tak. Prostě to je úplně jiná soutěž než ta, kterou jsme hráli doteď.

Dal jste hráčům volno, aby načerpali nové síly?

Dostali větší volno, než bývalo obvyklé. Potřebovali ho. Je to hlavně o psychice. Už týden před posledním zápasem měli malinko problém v hlavách. Nebylo jednoduché udržet koncentraci.

Takže jste musel ještě před posledním krokem brzdit jejich euforii?

Apeloval jsem na hráče, že ani před zápasem v Příbrami ještě není vůbec nic rozhodnuto. My si nemohli dovolit pustit Příbram do trháku, kdybychom prohráli, vypadalo to, že bychom ji dostali i v play off.

Vraťme se k volnému času, který hráči dostali. Měli speciální úkoly?

Vůbec ne. Říkal jsem ji, ať psychicky od volejbalu úplně vypnou. A teď jsme zase zapnuli na sto dvacet procent, soustředíme se na zápasy v play off.

Shodou okolností situace vykrystalizovala tak, že Příbram už má po sezoně, Jihostroj čeká souboj s Ústím nad Labem. Připravili jste na soupeře něco nečekaného? Třeba nějakou fintu, jakou nacvičují fotbalisté pro standardní situace? Dá se to i ve volejbale?

Vždy se dá něco vymyslet. Jenomže ve volejbalu je za jeden zápas sto akcí. Někdy sto čtyřicet. Jedna akce, která se vymyslí, tam zapadne.

A vymysleli jste třeba ti jednu akci, která diváky ohromí a soupeře zaskočí?

Mužstva se natolik znají, že už se nějak moc prakticky překvapit nemůžeme. Nějaký svůj systém to má, něco se vymyslet dá, ale spíš jde o detaily. O to, jak provedeme servis, jak nám půjde příjem podání, to je pro volejbal nejdůležitější. Záleží na tom, jak se na soupeře takticky připravíme, abychom zvládli hlavně jeho útok.

V prvním kole vás čeká Ústí. Je mezi osmičkou čtvrtfinalistů některý, na kterého byste nechtěl narazit?

Pokud postoupíme do semifinále, případně až do finále, tam nám tento systém někoho prostě předurčí. Doma určitě bude zlobit Kladno. Jeho hala je specifická. Kladno hraje specifický volejbal, který je založen na riskantním servisu. Tam se nikdy nehraje dobře.

Nechci se vás teď ptát na jednotlivé hráče, ale přesto, je pro Jihostroj letos klíčovým mužem španělský nahrávač Miguel de Amo?

Ano. Je pravda, že mužstvose s ním hodně zvedlo. Hodně mu věří. Může se o něj opřít. Proto jsou hráči klidnější a zvedá to jejich výkon.