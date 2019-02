České Budějovice - Atraktivnější zápas byste v Jihočeském kraji ve fustalu jen těžko hledali. PCO Rudolfov nastoupí dnes večer proti EraPacku Chrudim. Jihočeši senzačně postoupili do semifinále Českého poháru. Začne se ve Sportovní hale v Č. Budějovicích ve 20.00. Šanci vidět chrudimské hvězdy tak budou mít také návštěvníci hokejového utkání Motor ČB - Litoměřice. "Na zápasy Motoru chodí hodně fanoušků jihočeského sportu, nejen hokeje, proto jsme posunuli začátek na dvacátou hodinu," vysvětluje Radim Pouzar, který si vzal futsalový zápas organizačně na starost. Hlavně se ale chystá na palubovku v roli bojovníka…

Veliká futsalová senzace. Rudolfov porazil Teplice | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Rudolfovští berou účast mezi posledními čtyřmi celky se vší vážností. „Proti Teplicím to byla jízda, řekli jsme si, že budeme makat, všichni jeli naplno,“ vrací se k senzačnímu vítězství 5:4 ve čtvrtfinále Martin Jasanský. „Bojovali jsme, vyplatilo se nám to.“

Pro duel s Chrudimí si Rudolfov vybral největší jihočeské hlediště. Sportovní halu. „Věříme, že fanoušci dorazí, takový soupeř, jakým je Chrudim, tu není k vidění každý den,“ nechal se slyšet Radim Pouzar. Tým dokonce vyrazil na přípravný trénink.

„Zakopli jsme ale po dvou minutách jediný míč do kanceláře volejbalistů Jihostroje, hledali jsme ho dvacet minut,“ přidává Pouzar úsměvnou historku z tréninku. Tým nacvičoval situace, při kterých Chrudimští rádi bez brankáře přečíslují soupeře.

V dresu Rudolfova kromě Jasanského a Pouzara hrají na jihu Čech populární fotbalisté. V sestavě by dnes večer neměli chybět Hrbáč, Hric, Sláma a další.

A kdo hraje za Chrudim?

Třeba ukrajinský reprezentant Litviněnko, bratři Marešové, Brazilec Max…