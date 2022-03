Jihostroj odstartuje svůj boj o historicky jedenáctý mistrovský titul 26. března od 18 hodin ve Sportovní hale. Soupeřem českobudějovických volejbalistů ve čtvrtfinále play off bude Ústí nad Labem. „Víme, že jsme favorit, ale jdeme do série s pokorou,“ hlásí René Dvořák.

Na soupeře Jihostroj čekal dlouho. "Teprve v úterý večer, necelé čtyři dny před startem play off, jsme se dozvěděli jeho jméno," upřesňuje tiskový mluvčí klubu Matěj Mayer. "Z dvojice potenciálních kandidátů Ústí nad Labem a Liberec se naším soupeřem nakonec stal prvně jmenovaný tým, který porazil v předkole Ostravu 2:1 na zápasy."

Podle kouče Dvořáka to může být ošidné. „Nedá se říct, kdo by pro nás byl výhodnější. Ústí hraje dobře a v pohodě postoupilo přes Ostravu, naopak Liberec se trápí celou sezonu,“ nabízí svůj pohled. Ústí nad Labem je pro českobudějovický klub nejpřijatelnějším soupeřem z hlediska dlouhodobé bilance vzájemných zápasů vyznívajících jednoznačně pro Jihostroj. Od ročníku 2012/13 vyhrály České Budějovice všech dvacet zápasů základní části a neztratily v nich ani bod. V sezonách 2017/18 a 2018/19 narazili Jihočeši na Ústí nad Labem také v play-off a všech šest utkání vyhráli.

Jihostroj přivítá zdarma do svých řad dívky a chlapce z Ukrajiny

Poslední porážka Jihostroje proti Ústí nad Labem se datuje do 8. ledna 2011, kdy vyhráli Severočeši ve Sportovní hale 3:1. Od té doby ale České Budějovice neztratily v domácích zápasech základní části ani jeden set. Jedinou výjimkou bylo utkání play-off 2019, kdy Ústí nad Labem prohrálo na jihu Čech „pouze“ 1:3. Oba vzájemné zápasy v aktuální sezoně vyhrál Jihostroj 3:0. „Podle dlouhodobých výsledků vstupujeme do série jako favorit, ale máme před soupeřem velkou pokoru. Čtvrtfinále je nevyzpytatelné,“ upozorňuje René Dvořák, který v ústeckém klubu dříve působil.

Největší sílu severočeského mančaftu vidí v týmovém pojetí hry. „Je to jejich velká přednost. Nemají osobnost, která by rozhodovala zápasy. Mají dobrý kolektiv a bojují.“ Na některé jednotlivce v kádru ústeckých volejbalistů však trenér Dvořák přece jen upozornil. „Smečař Vemič je stálice na příjmu s dobrým servisem. Kvalitní servis má i Suda, který dovede být dobrý útočník. Zkušený blokař Tibitanzl zase dobře ztrátuje,“ zmiňuje odchovance českobudějovického volejbalu.

Martin Kryštof dobře ví, co bude ve čtvrtfinálové sérii play-off proti ústeckému týmu důležité. „Vždycky bylo klíčem trefovat se do podání a odtáhnout tak soupeře od sítě. O to lépe jsme si pak mohli připravit útok. Myslím, že to bude rozhodující nejen v této sérii, ale i v celém play-off,“ říká zkušené libero, které před startem play-off shodilo svůj tradiční plnovous. Nyní začne pěstovat nový a Jihostroj doufá, že mu vydrží až do začátku května, kdy se bude hrát finále extraligového play-off.

Základní část zakončil Jihostroj na druhém místě a od 12. března nehrál soutěžní utkání. Dlouhou pauzu vyplnil dvěma přípravnými duely ve Sportovním hale. V prvním porazil Příbram 3:0 a ve druhém podlehl rakouskému Waldfiertlu 1:3. Čtvrtfinálovou sérii proti Ústí

nad Labem odstartují českobudějovičtí volejbalisté v sobotu 26. března od 18 hodin ve Sportovní hale. Vstupenky jsou v prodeji na webu cbsystem.cz. Před zápasem dojde k ocenění mládežnického týmu starších žáků, který nedávno navázal na úspěch A-týmu a vybojoval Český pohár.

Termíny play off: Čtvrtfinále (na tři vítězné zápasy): 26. 3., 29. 3., 1. 4., 4. 4., 7. 4. Semifinále (na tři vítězné zápasy): 11. 4., 14. 4., 17. 4., 20. 4., 23. 4. Finále (na tři vítězné zápasy): 27. 4., 30. 4., 3. 5., 6. 5., 9. 5.