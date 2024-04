Jihostroj porazil Kladno 3:0 a vyhrál celou semifíinálovou sérii. Jihostroj postupuje do finále extraligy.

Čtvrté semifinále play off extraligy: Jihostroj ČB - Kladno. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Za stavu 6:8 v prvním setu semifinálového utkání extraligy volejbalistů se Kubánec González zranil. Na jeho místo naskočil Nizozemec van Schie.

jbalistů v semifinálové sérii mezi Jihostrojem České Budějovice a Kladnem přilákal do Sportovní haly pozornost více než dvou tisíc fanoušků.

Za stavu 6:8 ve druhém setu musel trenér Jihostroje České Budějovice Andrzej Kowal střídat kubánského univerzála Gonzáleze. Ten s bolestivou grimasou ve tváři opouštěl halu za asistence klubového lékaře Martina Scheichla a maséra Jihostroje Filipa Hocha. Při nešťastném doskoku si Kubánec poranil koleno. Na jeho místo naskočil Nizozemec van Schcie. Zápas se hrál ve skvělé kulise, Kladno od začátku nebojácně útočilo, středem sítě se přidal i kapitán Adam Zajíček. Byly to zákroky, které zdvihaly diváky ze sedadel. Na obou stranách. První koncovku pro sebe rozhodl úspěšný dvojblok, který si do osobních statistik připsal van Schie.

Druhý set celkem pochopitelně začal Kubánec González pouze na lavičce s ledovou bandáží poraněného kolena. Nizozemec van Schie ale důležité výměny zvládal. V polovině druhého setu se dostali Kladenští do euforie, skvěle bránili v poli, proto se hrály dlouhé a atraktivní výměny.

V závěru druhého setu nejprve hala aplaudovala při blokařském úlovku Jihostroje. České Budějovice jako první dokráčely k setbolu. První ještě ne, ale druhý už Jihostroj přetavil v zisk setu.

Také do dalšího pokračování vkročil lépe domácí tým. Obrana nad sítí je velkou letošní jhočeskou zbraní. Balabanov zase čaroval v poli. Jeho výběr místa v obraně je geniální. V polovině setu vedl Jihostroj o dva body. Na tribuně sledoval své bývalé spoluhráče Jan Pitner: „Je to rychlejší a silovější, strašně se volejbal posunul,“ konstatoval syn bývalého reprezentanta a účastníka MS. Jihostroj koncovku zvládl a postupuje do finále proti pražským Lvům.

Jihostroj ČB – Kladno 3:0 (20, 22, 24), rozhodčí Kovář, Grabovský, diváků 2587. Jihostroj ČB: Carísio, Gonzalez, Sedláček, Okolič, Luengas, Balavbanov – Kovařík (van Schie, Leština). Trenér Kowal. Konečný stav semifinálové série 3:1.