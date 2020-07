V týmu už je nová dvojice univerzálů (Filip Rejlek a Casey Adam Schouten), na smeč byl zařazen mladík a odchovanec klubu Šulista. A teď je tady ambiciozní Srb.

Tiskový mluvčí Jihostroje k příchodu srbské hvězdy doplňuje: "Přichází Filip Stoilovič ze Srbska, který se stává nejnovější posilou Jihostroje. Stoilovič naposledy působil v Řecku, kde byl kapitánem týmu Foinikas Syrou.

Sedmadvacetiletý smečař byl v Řecku nejlepším přihrávačem a jedním z nejlépe bodujících hráčů, což dokazuje i jeho nominace do základní sestavy All -Star týmu řecké nejvyšší soutěže. „Jedním z našich cílů bylo přivést na smečařskou pozici kvalitního přihrávače, který bude mít zároveň dobrou útočnou kvalitu. Filip to splňuje po všech stránkách a navíc přidává i dostatek zkušeností. Je to bojovník a přirozená osobnost na hřišti. Svědčí o tom také to, že ve svém posledním angažmá v řeckém klubu byl jakožto cizinec kapitánem týmu,“ říká generální manažer Robert Mifka. Jihostroj měl srbského volejbalistu vytipovaného už delší dobu. „Filip byl v našem hledáčku už po skončení předchozí sezony, a proto jsme rádi, že jsme nyní mohli jeho přestup uskutečnit,“ dodává Mifka. Radost z přivedení kvalitního smečaře má také hlavní trenér René Dvořák, který má po příchodu Stoiloviče kádr pro novou sezonu uzavřený. „Společně s Petrem Michálkem a Markem Zmrhalem se doufám budeme moct opřít o velmi kvalitní trojici smečařů, což nám umožní využít různé herní varianty,“ připomíná kouč.

V Řecku působila nová akvizice Jihostroje poslední dvě sezony, předtím vyzkoušel Stoilovič soutěže v Srbsku, Polsku, Turecku, Francii a Rumunsku. Nyní mezi své štace přidá i Českou republiku. „Podepsat smlouvu s Jihostrojem pro mě byla snadná volba. Je to klub s bohatou tradicí, vynikajícími výsledky, každý rok bojuje o trofeje. Také v evropských soutěžích má klub dobré výsledky. Kromě toho jsem slyšel samou chválu na město a České Budějovice považuji za ideální místo pro pokračování mé kariéry,“ uvedl Filip Stoilovič, který bude v Jihostroji oblékat dres s číslem 14.

Profil Filipa Stoiloviče

Datum narození: 11. října 1992

Výška: 195 cm

Váha: 89 kg

Kariéra:

2009–2015: Crvena Zvezda Bělehrad (Srbsko)

2015–2016: Indykpol AZS Olsztyn (Polsko)

2016–2017: MSK Urfa (Turecko) a GFC Ajaccio Volley-Ball (Francie)

2017–2018: Volei Municipal Zalău (Rumunsko)

2018–2019: A.E.K. Athény (Řecko)

2019–2020: Foinikas Syrou (Řecko)